Autostrada A1 Lugoj-Deva: secțiunea Margina-Holdea, gata 56%. CNAIR: Se poate traversa cu maşina galeria de pe sensul Nădlac-Sibiu

Şeful CNAIR a precizat că, în cazul Tunelului 1, s-au finalizat excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii / foto: facebook Cristian Pistol

Secţiunea Margina - Holdea, în lungime de 9,13 kilometri, de pe Autostrada Lugoj - Deva (A1), a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 56%, a anunţat, sâmbătă, pe pagina sa socializare, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit oficialului, la ora actuală, asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB Spedition - EuroAsfalt) este mobilizată în şantier cu 330 de muncitori şi 85 de utilaje.

Şeful CNAIR a precizat că, în cazul Tunelului 1, s-au finalizat excavaţiile şi lucrările de torcretare în ambele galerii (cea de pe calea 2 are o lungime de 415 metri şi cea de pe calea 1 are o lungime de 367,5 metri).

De asemenea, fundaţiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, iar în galeria de pe calea 2 a fost, deja, montată hidroizolaţia pe o lungime de 340 de metri, în timp ce în galeria de pe calea 1 a fost montată hidroizolaţia pe 324 de metri.

„În momentul de faţă se poate traversa cu maşina galeria de pe sensul Nădlac-Sibiu (calea 2)”, a menţionat Pistol.

În acelaşi timp, pentru Tunelul 2, la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1.985 de metri) s-au excavat 930 de metri, iar la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1.825 de metri) au fost excavaţi 1.144 de metri.

„Pentru creşterea ritmului lucrărilor de excavaţie la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu - Nădlac (calea 1) şi vor lucra din opt puncte. A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri şi viaducte”, a subliniat directorul general al CNAIR.

Acesta a adăugat că valoarea contractului pentru aceste lucrări, ce trebuie finalizate anul acesta, se ridică la 1,82 miliarde lei (fără TVA), iar banii provin din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

În momentul în care secţiunea Margina - Holdea va fi deschisă se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boiţa la Nădlac, pe o distanţă de peste 360 km, a punctat Pistol.