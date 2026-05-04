Radu Miruță: 71 de milioane de kg de marfă, transportate ilegal într-o lună, printr-un punct de lângă Constanța

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a transmis, luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că aproximativ 71 de milioane de kilograme de marfă au fost transportate peste limita legală doar în luna martie printr-un singur punct, situat lângă Constanţa, iar aproape 40% din totalul de camioane care au trecut pe acolo au încălcat legea.

„Se pare că afacerile cuiva au fost protejate prea mult timp. Am intrat astăzi în camera ilegalităţilor din transportul rutier de mărfuri şi e limpede că ochii au fost închişi prea tare, selectiv şi prea mult timp!

Pe unele drumuri din România avem instalate sisteme automate de a cântări masa camioanelor. Sistemul merge, cântarele sunt certificate, dar mai nimeni nu se uită la ele. Întâmplător? Deloc. Am cerut şi eu acces la sistem şi în singura lună verificată, martie 2026, pe un singur sens al Autostrăzii A2, lângă Constanţa, am găsit trecând prin senzori 14.429 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea: câte 123 de tone per camion, 84 de tone, 70 de tone, când limita e 40 de tone.

Am analizat şi mai în detaliu şi... 2.668 de numere de înmatriculare se repetă, multe pe timpul nopţii. Căutând după câteva, unele au făcut şi 34 de transporturi într-o singură lună. Însumând depăşirea masei legale ale acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, doar printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală 70,69 milioane de kg de marfă.

Fenomenul e mare: din totalul de 36.853 de camioane care au trecut pe acolo într-o lună, 14.429 au trecut cu încălcarea legii. Adică aproape 40%. Cum s-a ajuns aici? Ca de obicei: cu scuze! Ba invocând lipsa unei armonizări a legislaţiei, ba că şefii le spuneau inspectorilor ISCTR să îşi vadă de treabă (spun inspectorii cu care am vorbit)”, a scris Miruţă.

„După ce am tot procesat aceste date în weekend, chiar astăzi, o echipă de la ISCTR, cu director general cu tot, a fost trimisă pe teren, fix în acel punct, de la ora 4:00 dimineaţa. S-au ghidat după datele în timp real din sistemul informatic şi, în parcarea următoare, opreau camioanele care circulau ilegal. S-a putut!

Urmează să readucem siguranţa şi corectitudinea pe drumurile din România. Am cerut ISCTR ca, până la finalul acestei săptămâni, să îmi aducă propunerea legislativă care să elimine orice scuză, astfel încât ceea ce aceşti senzori măsoară să fie direct transmis autorităţilor”, a mai adăugat ministrul interimar.