România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR. Toate loturile A7 Focșani - Pașcani rămân finanțate

2 minute de citit Publicat la 14:39 23 Iun 2026 Modificat la 14:39 23 Iun 2026

Vor continua să fie finanțate toate loturile Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani - Bacău - Pașcani / Foto: Inquam Photos/Casian Mitu

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), a anunțat, marți, că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi şi căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri pe PNRR.

În aceste condiții, vor continua să fie finanțate toate loturile Autostrăzii A7, pe tronsonul Focșani - Bacău - Pașcani.

Rezultatul a fost obținut în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană, înainte de termenul-limită din august, a mai precizat Horațiu Cosma.

„Vești importante pentru infrastructura de transport a României după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august: țara noastră păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR.

Am reușit să obținem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale țării:

România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR;

Continuăm finanțarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7 Focșani - Bacău - Pașcani și a lotului lipsă de pe Autostrada A1 dintre Margina și Holdea;

Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară;

Autostrada Bacău – Pașcani va fi finanțată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR”, a transmis Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.



De asemenea, un alt aspect important este că lucrările de pe loturile A7 Bacău - Pașcani și A1 Margina - Holdea realizate până la 31 august vor putea fi decontate proporțional.

„Împreună cu susținerea premierului Ilie Bolojan, a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, a ministrului Transporturilor Radu Miruță și cu efortul echipelor tehnice din Ministerul Transporturilor și MIPE, am obținut la negocierile cu Comisia Europeană un lucru extrem de important pentru România: posibilitatea decontării proporționale a lucrărilor realizate până la 31 august pe A7 Bacău – Pașcani și A1 Margina – Holdea.

Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile.

În cazul în care unele sectoare se finalizează parțial la termenul-limită, România nu va mai plăti penalizări consistente, ci va beneficia de plăți raportate la progresul efectiv realizat în teren.

Cu alte cuvinte, întârzierile companiei de drumuri CNAIR și ratarea termenelor asumate nu mai înseamnă automat pierderi masive de fonduri europene pentru România.

Mai mult, păstrăm accesul la finanțare europeană în condiții excelente, la costurile de împrumut ale Comisiei Europene, mult mai avantajoase decât cele pe care le-am putea obține individual de pe piețele financiare.

În următoarele două luni nu există pauză. Vom munci neobosit pentru a maximiza progresul pe toate aceste proiecte și pentru a atinge țintele finale asumate la 31 august.

Iar după 31 august nu avem dreptul să ne oprim.

Obiectivul final rămâne același: să circulăm cât mai curând pe întreaga Autostradă A7 până la Pașcani și pe ultimii kilometri lipsă ai Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. Negocierile s-au încheiat. Acum începe cursa finală pentru livrarea acestor proiecte și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR”, a încheiat acesta.