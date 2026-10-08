Vești proaste pentru angajații din Europa: salariile reale scad în marile economii. O singură țară face excepție

Salariile nete diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Foto: Getty Images

Salariile reale, adică veniturile ajustate cu inflația, ar urma să scadă în Italia, Spania, Franța și Marea Britanie între primul trimestru din 2026 și primul trimestru din 2027. Germania este singura dintre cele cinci mari economii analizate unde se estimează o creștere, potrivit raportului OECD Employment Outlook 2026, analizat de Euronews Business.

În Italia și Spania, salariile reale ar urma să rămână sub nivelul de la începutul lui 2026 cel puțin până la finalul lui 2027.

„În perioada următoare, incertitudinile geopolitice și o creștere temporară a costurilor energiei ar putea slăbi semnificativ piețele muncii și, în același timp, ar putea pune o presiune suplimentară asupra inflației, ceea ce ar afecta probabil salariile”, se arată în raport.

Prognozele pornesc de la ipoteza că efectele conflictului din Orientul Mijlociu vor fi importante, dar limitate la o perioadă relativ scurtă.

Alexandre Georgieff, economist OECD și unul dintre autorii raportului, explică diferențele dintre țări prin evoluția inflației, șomajului și situația de pe piața muncii.

Dacă nu este precizat altfel, toate cifrele de mai jos sunt raportate la nivelul salariilor reale din primul trimestru al anului 2026.

La nivelul zonei euro, salariile reale ar urma să scadă cu 0,4% la mijlocul lui 2026, apoi să revină la nivelul de la începutul anului în primul trimestru din 2027. Până la finalul lui 2027, ar urma să fie cu 0,7% mai mari.

Italia, cea mai mare scădere

Italia ar urma să înregistreze cea mai puternică scădere dintre cele cinci țări analizate. În trimestrul al treilea din 2026, salariile reale ar urma să fie cu 1,9% sub nivelul din primul trimestru. Recuperarea va fi lentă. În primul trimestru din 2027, diferența ar urma să se reducă la 1,4%, iar la finalul anului salariile reale ar fi încă cu 0,6% sub nivelul de la începutul lui 2026.

Inflația anuală din Italia era estimată la 4,1% în septembrie.

„În Italia, costurile ridicate cu energia ar urma să șteargă câștigurile recente ale salariilor reale, ceea ce reflectă dependența puternică a țării de importurile de petrol și gaze”, a declarat Georgieff pentru Euronews Business.

El spune că revenirea din 2027 va fi limitată și pentru că puține contracte colective de muncă urmează să fie renegociate atunci, iar piața muncii rămâne slabă.

Spania nu își revine până la finalul lui 2027

În Spania, scăderea este mai mică, dar mai persistentă. Salariile reale ar urma să fie cu 0,4% mai mici în trimestrul al treilea din 2026 și cu 0,7% mai mici în trimestrul al patrulea.

Apoi, ele ar urma să rămână cu 0,7% sub nivelul de la începutul lui 2026 pe tot parcursul anului 2027.

Astfel, la finalul lui 2027, Spania ar urma să aibă cea mai mare scădere dintre cele cinci mari economii, de 0,7%. Georgieff spune că Spania ar urma să continue să creeze multe locuri de muncă, dar inflația ridicată, alimentată în mare parte de prețurile energiei, va pune presiune asupra veniturilor. În septembrie, prețurile erau estimate cu 5% mai mari decât cu un an înainte.

Italia și Spania sunt singurele două țări dintre cele cinci în care salariile reale ar urma să rămână sub nivelul de la începutul lui 2026 și la sfârșitul lui 2027.

Marea Britanie scade rapid, apoi recuperează

Marea Britanie ar urma să aibă a doua cea mai mare scădere, după Italia. Potrivit OECD, salariile reale ar urma să scadă cu 0,6% în trimestrul al doilea din 2026 și cu 1,5% în trimestrul al treilea. Cel mai jos nivel este așteptat în ultimul trimestru al anului, când acestea ar fi cu 1,6% sub nivelul din primul trimestru.

Recuperarea ar urma însă să fie mai rapidă. Diferența s-ar reduce la 1,1% în primul trimestru din 2027 și la 0,4% în al doilea. Din trimestrul al treilea, salariile reale ar reveni pe plus, cu 0,4%, iar până la finalul lui 2027 ar fi cu 1% mai mari decât la începutul lui 2026.

Inflația anuală din Marea Britanie a urcat la 3,1% în august.

„Perspectivele pentru creșterea salariilor reale în Marea Britanie rămân dificile. Regatul Unit este expus în mod special la volatilitatea prețurilor energiei ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Asta înseamnă că inflația ar urma să rămână ridicată mai mult timp decât în alte economii europene comparabile, inclusiv în 2027”, a declarat Charles Cotton, consilier principal pentru salarizare și performanță în cadrul CIPD, pentru Euronews Business.

El spune că angajatorii devin tot mai prudenți când vine vorba despre viitoarele majorări salariale. Costurile mai mari cu forța de muncă, contribuțiile mai ridicate plătite de angajatori, creșterea salariului minim și scumpirile de la furnizori limitează bugetele disponibile pentru salarii.

Franța, o scădere mai mică

Franța ar urma să atingă cel mai scăzut nivel mai devreme, în trimestrul al doilea din 2026, când salariile reale ar fi cu 0,5% sub nivelul de la începutul anului.

Diferența se va reduce apoi treptat. Salariile reale ar urma să revină la nivelul din primul trimestru al lui 2026 în trimestrul al doilea din 2027, iar la finalul anului să fie cu doar 0,1% mai mari.

Inflația anuală estimată pentru septembrie, de 3,4%, era sub media de 3,8% din zona euro.

„În Franța, inflația rămâne relativ scăzută datorită energiei nucleare, dar salariile ar urma să se ajusteze lent, în condițiile în care șomajul continuă să crească”, a explicat Georgieff.

Astfel, în Italia, Spania, Franța și Marea Britanie, salariile reale ar urma să fie mai mici în primul trimestru din 2027 față de aceeași perioadă din 2026.

Germania este excepția

Germania este singura dintre cele cinci țări unde salariile reale ar urma să crească pe tot parcursul perioadei analizate, chiar dacă inflația anuală era estimată la 3,3% în septembrie.

Creșterea ar fi modestă la început: 0,1% în trimestrul al doilea din 2026 și 0,5% până la sfârșitul anului. În 2027, ritmul ar urma să accelereze. Salariile reale ar fi cu 1,1% mai mari în trimestrul al doilea și cu 1,7% mai mari în trimestrul al patrulea, cea mai bună evoluție dintre toate cele cinci economii.

Georgieff spune că Germania este avantajată de o piață a muncii relativ tensionată, unde există deficit de angajați calificați și perspective mai bune privind șomajul. Economia este susținută și de o extindere fiscală amplă, finanțată prin datorie.

De ce cresc salariile reale în Germania

Enzo Weber, profesor la Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania, spune că salariile reale au fost foarte slabe în primii ani ai deceniului, când inflația a crescut puternic.

„Ulterior, salariile nominale au început să recupereze, susținute de negocierile colective. Ceea ce vedem acum este încă influențat de această evoluție”, a declarat el pentru Euronews Business.

Weber a amintit că salariul minim din Germania a crescut cu 8,4% la începutul lui 2026 și va mai crește cu 5% în 2027.

„Germania a trecut prin mai mulți ani de stagnare. Acum economia începe să își revină, iar utilizarea capacităților de producție crește clar.

Asta stimulează productivitatea și lasă mai mult loc pentru majorări salariale, în ciuda crizei din industria prelucrătoare”, a explicat el.