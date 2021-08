Gabriela Firea, despre imaginile cu Clotilde Armand în sala de voturi: "Solicit demisia de onoare. A furat, a pus ilegal mâna pe voturi"

În cadrul emisiunii "Exces de putere" de la Antena 3 au fost difuzate noi imagini din sala de sortare a voturilor din scandalul alegerilor de la Sectorul 1.

„Imagini incredibile. Nu ne-am imaginat că la 30 de ani de la Revoluție putem să urmărim și, deocamdată fără consecințe, cum un candidat al unui partid politic intră în sala în care sunt depozitate voturi și selectează împreună cu un grup de prieteni, de amici nestingheriți și în dispreţul legii.

Vă amintiţi că imediat după scrutinul de anul trecut am ieșit cu mai multe probe, ce am reușit să strâng cu forțe proprii de la colegii din secțiile de votare buletinele care au fost verificate de către mine și colegii mei, în care am observat modificări grosolane cu pixul sau cu carioca sau codul QR decupat și făcut un colaj deasupra procesului verbal.

Am fost luați cu toții în derâdere, am fost ironizați și ni s-a spus că nu știm să pierdem. Ştim să pierdem, dar măcar să fie votul cetățenilor, nu să fie vorba despre furt.

În mod evident, dovezile pe care noi le-am prezentat atunci public și nu s-a întâmplat nimic pentru că nicio autoritate nu a dorit să le verifice sunt săptămânal confirmate de informații care ies din dosarul de la Sectorul 1.

Am convingerea ca ceea ce s-a întâmplat în Sectorul 1, s-a întâmplat și în alte sectoare pentru că schema lor a funcționat, dacă vreți, perfect pentru că nu s-au gândit că au fost câteva persoane care au observat mișcările din noaptea alegerilor de la Sectorul 1 și cum ieșeau cu rucsaci în care aveau saci de voturi domnii și doamnele de la USR.

Ce vom face? În primul rând așteptăm, dar nu la infinit, ca instituțiile statului să își facă datoria. Noi, ca partid politic și ca cetățeni dacă vedem că până luni nu se întâmplă absolut nimic cu siguranță că împreună cu juriștii vom face un demers juridic oficial.

Solicit în această seară și ca prim-preşedinte PSD demisia de onoare a doamnei Clotilde Armand. Dumneaei nu se poate întoarce din concediu pe postul de primar, câtă vreme vede acum o țară întreagă că a furat, că a pus ilegal mâna pe voturi, că a constituit un grup infracțional", a spus Gabriela Firea în emisiunea Exces de putere de la Antena 3.

