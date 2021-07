Legătura dintre fostul şef al IPJ Prahova şi şeful CJ Prahova, în mijlocul războiului Cîţu-Orban: "S-au protejat unul pe altul"

Acuzarea şi reţinerea lui Marian Iorga în mijlocul războiului din interiorul PNL între Ludovic Orban şi Florin Cîţu ar putea fi un semnal de alarmă pentru şeful CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, un apropiat al lui Iorga.

Aflat în tabăra lui Ludovic Orban, aşadar împotriva lui Florin Cîţu, Iulian Dumitrescu a rămas fără omul pe care l-ar fi adus de la IPJ Călăraşi mai aproape de casă, respectiv la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova.

Acuzat că ar fi luat mită un ceas în valoare de aproximativ 4.000 de lei în anul 2017, Marian Iorga a fost acuzat şi reţinut de procurori abia în urmă cu câteva zile, în ciuda faptului că anchetatorii ar fi putut ieşi în faţă cu acest dosar de ani de zile.

Informaţia a fost confirmată chiar de Dumitru Coarnă, cel care a depus o plângere împotriva lui Marian Iorga, în cadrul emisiunii Exces de putere.

Șeful Poliției Prahova, Marian Iorga, plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție al DNA

Legătura dintre şeful Poliţiei Prahova, şeful CJ Prahova şi războiul Cîţu-Orban

"Eu am două denunţuri depuse, în 2018 şi 2019. Ştiu că dosarul e deschis undeva în 2017. Am depus două denunţuri pentru multe acte materiale de luare şi dare de mită. Materiale probate, dar şi alte infracţiuni.

Au fost verificări, au fost făcute cercetări, dar şi eu eram profund dezamăgit pentru că ştiam că sunt probe directe, fără niciun fel de dubiu şi toată lumea bătea pasul pe loc. Cineva îmi spunea că există cineva care îl protejează (n.r. pe Marian Iorga).

Iar cel care l-a protejat pe domnul Iorga este domnul Iulian Dumitrescu, care practic îl şi extrage de la Călăraşi în 2020, moment în care dumnealui este ales preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi îl împuterniceşte pe domnul Iorga la Prahova inspector-şef, deşi funcţia dumnealui, prin concurs, era la Călăraşi.

Uitaţi-vă că ei umblă la pachet Iorga-Dumitrescu. Practic, s-au protejat unul pe altul. Iorga din perspectivă penală, iar Dumitrescu din perspectivă politică.

Erau diferite plângeri penale pe care le depuneau diferiţi cetăţeni, din zona administrativă, împotriva unor primari, iar domnul Iorga, din poziţia de inspector-şef avea posibilitatea să stopeze acele anchete.

Primea ordin pe linie de partid. Domnul Iorga a jucat şi în politică la un moment dat şi chiar a arbitrat o luptă politică în interiorul PNL, în anul 2020.

Am depus două denunţuri şi am fost chemat la audieri ieri. Pentru prima dată am fost audiat, dar am discutat cu procurorul informal de mai multe ori, fără să fiu audiat", a explicat Dumitru Coarnă în cadrul emisiunii Exces de putere de la Antena 3.

