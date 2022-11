Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, mesaj pentru România: "Sunteţi o ţară mândră, un aliat extrem de important"

"România este un aliat valoros. A contribuit la securitate, apărare colectivă, în misiuni de apărare." Este afirmația Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, care vorbește în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre războiul dus de Putin în Ucraina.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a explicat care vor fi efectele pentru securitatea Euro-Atlantică şi ce fac ţările NATO pentru a preveni câștigarea războiului de Rusia în Ucraina. De asemenea, el a explicat şi cum se poate întări securitatea în regiunea Mării Negre, iar la final le-a transmis românilor un mesaj de Ziua Națională a României. Iată interviul exclusiv realizat de Radu Tudor.

- Ce se va întâmpla dacă Rusia va câştiga războiul?

"Dacă preşedintele Putin câştigă acest război, va trimite un mesaj foarte periculos. Pentru că, atunci, mesajul şi lecţia învățată pentru el şi pentru alți lideri autoritari este acela că atunci când folosesc forţa militară, când încalcă dreptul internațional, când invadează o altă ţară, îşi pot atinge țelurile.

Asta va face lumea mult mai periculoasă, vor înclina să folosească forţa din nou şi asta ne va face pe noi mult mai vulnerabili.

Deci, de aceea este atât de important ca Putin să nu câștige războiul. Ar fi o tragedie pentru Ucraina dacă preşedintele Putin câştigă, dar, de asemenea, va fi periculos pentru noi.

Exact din acest motiv aliații NATO au acordat şi acordă în prezent sprijin militar, economic şi umanitar pentru Ucraina. România, fiind printre acele națiuni, a acordat mai multe tipuri de sprijin, inclusiv găzduind un număr mare de refugiaţi care au trecut granița din Ucraina".

- Flancul de Est al NATO are nevoie de mai multă forță militară şi România este în această situaţie, să ceară mai multă forță militară. Ce aţi decis împreună cu SACEUR despre securitatea din regiunea Mării Negre în conformitate cu Conceptul Strategic?

"Regiunea Mării Negre reprezintă un punct strategic important pentru NATO şi am crescut prezența în această regiune, inclusiv în România. Nu am început să facem asta în acest an, ci în 2014.

După ce Rusia a anexat ilegal Crimeea, am implementat cea mai mare forţă de apărare colectivă de la sfârşitul Războiului Rece.

Apoi, după ce am văzut că Rusia plănuiește să invadeze Ucraina am plusat. Am fost la Baza Mihail Kogălniceanu din România la începutul lunii februarie, în acest an, înainte de invazie. Am văzut trupe din Statele Unite venind, trupe franceze. Am stabilit un batalion de conducere NATO.

Mii de trupe, inclusiv trupe americane au fost trimise în România, dar şi apărare aeriană. De asemenea, am crescut şi prezenţa navală în Marea Baltică şi Marea Mediterană. Ele pot susţine toate operațiunile din Europa.

Deci, noi am crescut semnificativ. Apoi, facem eforturi pentru a ne întări şi mai mult prezenţa militară avansată prin echipamente pre-poziționate şi, de asemenea, pentru a avea mai multe trupe care sunt dedicate apărării unor zone specifice.

Ne întărim constant apărarea colectivă, facem ce trebuie să facem. Cel mai important lucru este că aliații investesc, avem nevoie de mai multe resurse pentru a putea face mai mult într-o lume tot mai periculoasă".

- România este ţara aliată care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina. Cum evaluați profilul României ca o ţară NATO?

"România este un aliat valoros. A contribuit la securitate, apărare colectivă, în misiuni de apărare. A contribuit la misiuni şi operaţiuni NATO.

România a găzduit unul din grupurile noastre de luptă. Faptul că România dă 2% din PIB pentru apărare este foarte important. Tot mai mulţi aliați fac asta, dar contează când o ţară ca România investește mult, inclusiv în noi capabilități.

Am văzut cum România participă la misiuni şi operaţiuni NATO în Kosovo şi multe alte locuri. Chiar acum câteva zile am avut un exerciţiu de apărare aeriană cu jet-uri din Turcia, Spania, SUA.

Armata aeriană franceză a zburat deasupra Charles de Gaulle arătând cum lucrează NATO şi România. Cum este mai mult NATO în România şi de asemenea, mai multă România în NATO".

- Republica Moldova este într-o situaţie foarte dificilă şi este afectată de războiul din Ucraina. Ce poate face NATO să o apere, luând în considerare că au o menționată neutralitatea în Constituția lor?

"NATO respectă neutralitatea Moldovei, pentru noi este un principiu fundamental ca fiecare ţară să aibă dreptul de a-şi alege calea. Dacă vor să aparțină unei alianțe de securitate ca NATO sau nu. Respectăm asta.

Este decizia individuală a fiecărei ţări să decidă pentru ea. Dar, bazându-ne pe neutralitatea Moldovei şi respectul nostru pentru această decizie, am lucrat cu Moldova mulţi ani, a fost parte din Alianță 30 de ani.

Şi construim să ajutăm şi să lucrăm cu ei în a construi reforme democratice, rezistență în a apăra securitatea instituțională, supravegherea politică şi îi ajutăm să îşi menţină instituțiile democratice şi vom continua să o facem.

Moldova lucrează, de asemenea cu aliații NATO şi a contribuit şi are trupe în misiunea din Kosovo, ajutând la stabilizare. Moldova este un partener valoros. Ne-am întâlnit cu preşedintele şi am discutat despre cum Moldova şi NATO îşi pot întări parteneriatul".

- Mâine este Ziua Naţională a României. Aveți un mesaj pentru români?

"Felicitări! România este mândră, democrată, importantă în Europa, un aliat NATO extrem de apreciat şi o ţară care a demonstrat că este posibil să treci de la un regim comunist, aflat sub dictatură şi sub influenţa Pactului de la Varşovia şi toate cele pe care le-am văzut în timpul Războiului Rece, la o naţiune democrată care contribuie la comunitatea națională. Îmi doresc să continui să lucrez cu România", a transmis Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.