Pumnul lovește, Indiferența ucide. Alina, femeia care şi-a schimbat destinul

A fost cerșetoare, a mâncat de pe jos, a fost silită să tacă şi să îndure. Până într-o zi când a şters tot, a renunţat la familie, a renunţat la locul de baştină, a renunţat la bătăi şi şi-a dat o nouă viaţă. Alina este exemplul că "se poate"

"Azi nu sunt o victimă. Astăzi sunt parte din soluţie. Provin dintr-un mediu unde violenţa domestică era pâinea noastră cea de toate zilele", spune Alina.

Ai ei nu mai sunt. Mama şi tata au murit. Dar au lăsat în urmă traume adânci.

"N-am uitat cine m-a crescut, m-au crescut niște părinți extraordinari care mi-au dat ce au știut ei atunci. Mi-au dat ce-au primit ei la rândul lor. Unde dă tata creşte. Bătaia e ruptă din rai", mai povesteşte Alina.

Şi mult timp a crezut că asta e normalitatea. Că aşa trebuie să fie. Ca, dacă soţul o bate, e pentru că a greşit ea cu ceva.

"Am fost o femeie traficată în străinătate ca cerșetoare. Am făcut de toate în viața mea, numa prostituție n-am făcut", mai spune Alina.

A dat în cărți, a cerșit în străinătate, a măturat străzile, a cerșit în România, a fost femeie de serviciu în școală. Şi, într-o zi, şi-a luat copiii, s-a mutat în cealaltă parte a ţării, şi-a continuat studiile şi şi-a schimbat singură destinul.

Azi e educatoare în satul Crizbav, la câţiva kilometri de Braşov. Şi a ales să fie vocea suferinței femeilor chinuite în propriile case.

„Poți sa ți refaci viața chiar și cu 2 copii și abandonată de toată lumea. Nu sunt obligată să trăiesc viața mamei mele. Eu cred ca am venit aici ca să mă vindec. Am ales sa fiu vocea nepoatelor mele, care îmi doresc sa crească frumos şi sa devină femei puternice. Am ales sa fiu voce cu chip pentru că violenţa are multe forme. Nu mi-a fost uşor pentru că în momentul acela mi-am atras ura întregii familii, chiar și a surorilor mele care mi-au scris reproșându-mi "și noi am trăit ca și tine, dar nu ne-am expus jihadul în public. Ai uitat cine te-a crescut", spune Alina.

A ales să vorbească pentru generațiile viitoare. Pentru copiii din sat, pentru nepoatele sale.

„Dacă surorile mele n-au putut, sa poată ele. Sa devină femei puternice și libere. De asta vorbesc despre violența domestică. Am început sa lucrez cu mamele, să le atrag atenția tăticilor. Violenţa nu are statut. Nu are religie. Mamelor le-am spus. Un copil bătut va deveni și el un bătăuș. NU există copii răi. Cel care-l crește este rău", mai spune Alina.

Şi aşa a inventat un proiect pentru şcoala din sat, pentru a ţine copiii la şcoală.

„Eu am făcut Mame pentru Mame. Însemnă să mă duc să caut în toate cataloagele copii care n-au absente și au rezultate, începând de la 7 la 10. Vreau sa aduc acele mame în faţă, să le punem în faţa comunității să le premiem și să arătăm că se poate", mai spune Alina Ursu.

Fără fonduri prea mari, cu câţiva voluntari şi sponsori, a urcat pe scenă femei care se credeau neînsemnate.

"Am adus în lumina reflectoarelor mame care s-au trezit în fiecare dimineața ca să-și trimită copilul sa învețe pentru o lume mai bună. O mama care n-a primit în viața ei o floare, poate de 8 martie a primit un pumn", mai spune Alina Ursu.

A premiat zeci de mame ca parteneri în educaţie, iar copiii au început să învețe mai bine.

Aţi văzut problemele, poveștile, v-am prezentat soluţiile care există, v-am arătat faţa hâdă a unui sistem strâmb. Mâine, vă vom spune ce ar trebui să schimbăm rapid şi a cui e responsabilitatea!

Uitaţi-vă bine! Şi luaţi atitudine. Noi, cu toţii, putem schimba ceva!

