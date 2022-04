Mircea Badea, despre demiterea lui Cîțu: ”Absolut oribil. Nici Putin nu are viteza asta, nici China | România e insuportabilă”

”Mie mi se pare absolut oribil ce s-a întâmplat în România cu Cîțu. Dar mă doare fix în cot de Cîțu. Țara asta în care trăim noi, România, e insuportabilă.

Cîțu era în America. Și, practic, într-o noapte (...) știrile ne spun că vreo 40 de organizații PNL au semnat să-l demită pe Cîțu. El era în America bine-mersi, nu zisese nimeni nimic de înlocuirea lui și vin dintr-o dată, peste noapte, 39-40 de organizații care zic că trebuie să-l schimbe pe Cîțu.

Așa ceva... Evident că este o nebunie să crezi așa ceva (...). După ce s-au încordat patru luni să-l dea jos pe Orban, ca să-l pună pe Cîțu. După șase luni cu Cîțu, într-o noapte, s-au gândit să-l dea jos.

Nici Putin nu cred că are viteza asta la el acolo (...). Nici în China nu cred că e atâta viteză. În România, a fost clar: Cîțu - pa, Ciucă - da. Go! What? Nu mai zic timmingul. Și ăsta este PNL, urmașii lui Brătianu.

Cîțu - out, Ciucă - on (...) Nu există așa ceva”, a spus Mircea Badea, duminică, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3.