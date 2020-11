Mircea Badea: ”Mă scoate din minți! Așa ceva este insuportabil! Nu se poate așa ceva!”

„În fiecare zi, nu există zi în această țară în care să nu citim o știre de genul: O femeie din Timiș, confirmată cu SARS-CoV-2, a fugit din spitalul în care era internată. Nu există zi să nu citesc o astfel de abominație! Oamenii nu sunt prizonieri, ei nu sunt arestați pentru că sunt infectați. Ea nu a fugit, a plecat! Deci, noi suntem în paradigma în care miorlăim de dimineața până seara nu mai e loc în spitale și, totuși, în fiecare zi, citesc că în continuare se bagă oameni cu forța în spitale. Așa ceva este insuportabil!”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

„Eu găsesc situația în sine a fi absolut insuportabilă! Mă scoate din minți pur și simplu! Dacă e ceva ce mă scoate din minți, uite, asta este! O femeie din Timiș, confirmată cu SARS CoV-2, a fugit din spitalul din care era internată. Dar de ce era internată? Uite, a sărit pe fereastră! Ea clar nu avea nevoie de spital! De ce voiau să o țină cu forța în spital? Nu aveau în Timiș suficient de mulți bolnavi care chiar să aibă nevoie de tratament? În Timiș unde e dezastru? Mă scoate din minți! Îmi vine să îi înjur!"

„Am trecut prin toate reacțiile. (...) Nu se poate așa ceva! Nu se poate! Nu mai pot să mai aud despre această țară, în care, din nefericire și dintr-o prostie absolut uriașă pe care mi-o asum, am rămas în ea, mare dobitoc am fost că am rămas în această țară. Nu mai pot! Personal refuz să mai vorbesc despre COVID, spitale, pandemie, și măsuri! Încă se arestează oameni, se bagă cu forța în spital oameni! În condițiile în care ”mor oameni că nu mai e loc în spitale” Pe ăia care nu au nevoie! Ce să vorbești în această țară rațional... testare, vaccin... Ăștia încă bagă oamenii cu forța în spitale, în timp ce miorlăie că nu mai sunt locuri în spital”, a adăugat Mircea Badea.