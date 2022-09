Afacere pornită de la zero din pasiunea unei tinere pentru ciocolată

De aici a reușit să pornească o firmă care își livrează produsele în zeci de magazine și care are o cifră de afaceri de aproape 50.000 de euro în anul 2019.

Eszter Balint a vrut să prepare acasă ciocolată pentru prieteni și familie. A urmat rețeta bunicii, însă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, așa că s-a înscris la un curs. Așa și-a descoperit pasiunea și ales să își deschidă o afacere.

"Noi am pornit de la zero cu ajutorul unui start-up și am început să facem ciocolată pentru evenimente. Dar când a venit virusul, a trebuit să împachetăm pralinele și să mergem în magazine.

Avem foarte multe comenzi și încercăm să le onorăm pe toate", spune Eszter Balint, proprietara manufacturii.

Start-up-ul a pornit cu o investiție de 34,000 de euro, bani cu ajutorul cărora a fost dotat laboratorul de ciocolată. Apoi, Eszter împreună cu un prieten care a crezut în business, au mai investit alți 15.000 de euro din fonduri proprii pentru înființarea și amenajarea sediului.

"Vrem să creăm un profil de manufactură care poate produce o cantitate mai mare de ciocolată, dar nu cu maşinării noi. Vrem să ne folosim de ajutorul mai multor tineri creativi, care vor să vină în echipa noastră", spune, la rândul său, Burjan Zsolt.

Totul este preparat manual și din produse locale.

"Cel mai important pentru noi este că am început să folosim ingredientele locale în aceste tehnologii moderne, ca să schimbăm gusturile obişnuite cu cele locale: cu pălincă, mentă, sare din Praid, fructe locale. Aşa produsele devin autentice. Asta am vrea în general", mai spune Zsolt.

Zecile de soiuri de bomboane le-au adus antreprenorilor și un premiu. pentru cea mai bună ciocolată artizanală a județului Harghita.

Un kilogram de bomboane costă 240 de lei, dar pentru că cei 2 tineri afaceriști sunt atenți la preferințele fiecărui client, au ales să facă pachete mixte, care costă între 32 și 60 de lei.

}în 2021 start-up-ul a avut o cifră de afaceri de 42.000 de euro cu 3 angajați și este în continuă expansiune.