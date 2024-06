Cele trei invenții care au dus România în topul cercetărilor mondiale: ”Suntem primii în lume”

Profimedia Images

Daniel Hanganu, inventator și coordonator al unei echipe de cercetători, a anunțat care sunt invențiile care au dus țara noastră în topul cercetărilor mondiale.

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, acesta a povestit că România este lider mondial în cercetarea și dezvoltarea uleiului CBD, extras din planta de Cannabis.

”Am reușit să avem câteva invenții și suntem chiar primii în lume care am făcut ozonificarea uleiului de cânepă cu CBD, am fost primii care am reușit să punem la punct o metodă de eliminare totală a THC-ului din produse și am fost primii care am reușit să obținem soiuri de cânepă autohtone, făcute în România, cu un conținut mare de CBD și un conținut mic de THC”, a spus inventatorul.

Acesta a explicat care este diferența între CBD și THC, dar și când devine periculoasă plata de Cannabis.

”Nu vreau să devin foarte tehnic, dar în planta de cânepă sunt peste 200 de canabinoizi existenți, dar cei mai importanți sunt THC-ul și CBD-ul.

THC-ul este cel care dă caracterul de drog sau efectul psihoactiv. Și acest THC este monitorizat de către organele care verifică produsele care sunt pe piață. Concret, când spunem marijuana, ne referim la extractele de cânepă care conțin o cantitate mare de THC.

Pe de altă parte, CBD este partea medicală conținută de plantă.

Iar Cannabis este denumirea științifică a clasei de plante. Sunt două soiuri principale de plante. Cannabis Sativa, sau cânepa industrială, cea pe care o folosim noi și care are o cantitate mare de CBD, și THC mai puțin, și Cannabis Indica, cea care conține CBD mai puțin și mai mult THC. Când se spune marijuana sau Cannabis, oamenii percep această plantă cu caracter de drog.

Dar ce am reușit noi să facem a fost să extragem acest CBD, și vreau să vă spun că CBD-ul acesta s-a dovedit ca ceva miraculos pentru organismul uman”, a explicat Daniel Hanganu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.