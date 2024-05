Investiție la bursă sau în imobiliare? Principala diferența între cele două

Mulți români care reușesc să economisească o sumă, cât de mică, își doresc să o investească în ceva. Însă aici vine întrebarea: Care este cea mai sigură investiție și care îți aduce cei mai mulți bani?

Sursa foto: Getty Images / sommart

Alexandru Chirilă, consilier financiar, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu care sunt cele mai riscante investiții, dar și care este diferența între investițiile în imobiliare și cele în piețele financiare.

”Cele mai riscante investiții sunt cele cripto, investițiile ”cu levier”, adică cele care folosesc o pârghie financiară. Practic, instituțiile financiare îți oferă posibilitatea de a multiplica atât profiturile cât și riscurile.

Statistic vorbind, investiția într-un benchmark este investiția cea mai sigură pentru investitorul începător, care pe termen lung nu reușește să bată piața din considerente emoționale, din considerente de lipsă de educație. Să bată piața înseamnă că dacă indicele Bet are o evoluție de 15% de exemplu, investițiile făcute de mine, după mintea mea, după educația mea, au făcut un randament de 16%. Asta înseamnă că am un Alfa pozitiv, și am bătut un indice bursier”, spune consilierul financiar.

Cât de lichidă este averea netă?

”Împreună cu o echipă de IT și cu echipa companiei care este pasionată de managementul finanțelor personale am reușit să compunem într-un concept asemănător bateriei telefonului toate elementele pe care le-am enumerat mai devreme. Asta înseamnă că atunci când îți introduci veniturile actuale, averea netă, cheltuielile lunare, vârsta, în spate noi avem indicatorul inflației, acest concept îți calculează în timp real gradul de încărcare personal din punct de vedere financiar. Și mai departe, ne întrebăm: oare am ajuns într-o zonă roșie? Ce am de făcut? Păi ori îmi cresc veniturile, ori îmi scad cheltuielile. Sunt într-o zonă verde? Poate ar fi momentul în care ar trebui să renunț la locul de muncă, pentru că resursele acumulate de mine pe parcursul vieții îmi permit să trăiesc de acum înainte până la vârsta pensionării, chiar și după.

Și de aici apar concepte noi. Cât de lichidă este averea netă, pentru că dacă am foarte mulți bani băgați într-un instrument financiar lipsit de lichiditate, pe care nu îl pot transforma foarte repede în bani, conceptul lichiditate este un concept foarte important atunci când discutăm despre bani. Pot avea foarte multe apartamente care nu îmi generează nimic, iar în momentul în care le vând conversia lor în lichiditate se face în 3,6 luni de zile, pe când piețele financiare câștigă avantajul lichidității, întrucât vânzarea acțiunilor în piețele financiare se face în interval de câteva ore, dacă nu chiar instant”, mai spune Alexandru Chirilă, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.