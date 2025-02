Românul care a ajuns să muncească doar 15 minute pe zi. Totul a început în 2018-2019

Deși astăzi reușește să muncească doar câteva minute pe zi, drumul până aici nu a fost deloc ușor. Foto: Antena 3 CNN

Cristian Pașatu este unul dintre puținii români care au transformat tradingul într-o carieră de succes. Deși astăzi reușește să muncească doar câteva minute pe zi, drumul până aici nu a fost deloc ușor.

"Trading-ul sau traderii sunt niște persoane care încearcă să facă profituri din piețele financiare, din bursă, din piața valutară, piețele de mărfuri. Noi, ca traderi, alegem să executăm tranzacții care să aibă o anume dată limită sau un anume preț limită și să facem profit din acele tranzacții, profit care merita doar dacă este mai mare decât acea investiție pasivă pe termen lung", a explicat el în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Deși tradingul este principala sa sursă de venit, nu este activitatea care îi consumă cel mai mult timp. "E un pic greșit înseleasă ideea că traderii sunt genul de oameni care stau de dimineața până seara, nu dorm, execută tranzacții continuu. Astăzi, avem un telefon în buzunar, un laptop acasă, ne instalăm o aplicație de trading și putem să luăm decizii singuri. E un lucru bun, pentru că e accesibil, dar și rău, pentru că e tentant să faci trading oriunde, inclusiv la semafor sau pe plajă. Multe dintre imaginile cu traderi pe plajă sunt doar marketing pentru a vinde un stil de viață ireal. Deciziile de trading trebuie luate dintr-un mediu liniștit și controlat", spune Pașatu.

Drumul spre succes

Cristian Pașatu a intrat în lumea tradingului în anii 2018 - 2019, începând cu un cont personal. "Timp de aproape doi ani am reușit să pun bani deoparte, dar nu suficienți pentru a trăi doar din asta. Ca să produc 2.000-3.000 de euro pe lună din trading, aveam nevoie de un capital de aproximativ 100.000 de dolari."

Și-a păstrat jobul în timp ce tranzacționa, dar și-a dorit să facă pasul către pro trading. "După ce am strâns un capital solid și am avut trei luni cu câștiguri peste salariu, am decis să-mi dau demisia. Mă gândeam: dacă fac în două ore de trading cât în opt ore la job, ce s-ar întâmpla dacă aș face doar asta?"

Realitatea a fost diferită. "Nemaiavând un venit fix, chiar și cu economii, emoțiile mele erau diferite. O zi cu pierdere de 500 de euro însemna că „azi nu mănânc”, pentru că totul depindea de deciziile mele. După cinci luni ca trader full-time, am realizat că aveam mai mult timp liber, dar eram mai consumat ca niciodată."

O industrie plină de capcane

Specialistul critică imaginea falsă a tradingului promovată online: "Problema cu tradingul în România este că este infestat de așteptări nerealiste, oameni ușor impresionabili și mentori falși. Se prezintă doar luxul, dar nu se arată și zilele în care pierzi bani."

Astăzi, el tranzacționează fonduri de 2,5-3 milioane de dolari, gestionând bani ai unor firme și primind un procent din profit. "N-aș vrea să fiu greșit înseleas, nu sunt banii mei, dar scopul meu este să-mi ating targetul și să-mi iau payout-ul."

Așadar, Cristian Pașatu a reușit să ajungă într-un punct în care munca de trading să îi ocupe doar 15 minute pe zi, dar experiența i-a demonstrat că libertatea financiară vine cu propriile provocări.