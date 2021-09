Clotilde Armand, gafă uriașă. A inaugurat o școală "invizibilă"

Doar că ele au rămas închise. Întrebată de această situaţie, Clotilde Armand şi-a pierdut cumpătul. La începutul anului, Clotilde Armand, pornea un amplu război cu angajaţii domeniului public Sector 1. Edilul cerea pe atunci clădirea fostelor ferme ale Bucureştiului pentru a înfiinţa o extindere a Colegiului Naţional George Enescu şi promitea că noul an şcolar va veni cu veşti bune.

"Proiectul Şcolii Regale a fost anunţat încă din luna februarie de către Clotilde Armand. Pe atunci edilul susţinea că angajaţii adp şi administraţia şcolilor trebuie să părăsească clădirea pentru ca peste 600 de elevi să se mute în noul spaţiu.

Deşi angajaţii de acolo primeau un spor din cauza radiaţiilor din zonă, deşi autorităţile au confirmat că există un pericol major, edilul a mers mai departe, iar la începutul acestui an şcolar.vestea cea mare a sosit", spune reporterul Antena 3 Radu Tiliță.

"Astăzi a început un nou an școlar și sunt mândră că am inaugurat acest eveniment într-o școală nouă din Sectorul 1. Așa cum am promis, tinerii muzicieni de la Colegiul "George Enescu" beneficiază la "Școala Regală" de condiții ideale pentru exersarea și perfecționarea la instrumentul pe care și l-au ales spre studiu. Începând cu acest an școlar, calvarul nenumăratelor schimburi pe zi la care erau supuși elevii de la acest liceu pentru studiul instrumentelor a luat sfârșit", e mesajul postat pe Facebook de Clotilde Armand.

În realitate, situaţia este cu totul diferită, iar cei care păzesc clădirea, nu ştiu când vor veni primii elevi.

Reporter: Aaa, încă n-au început orele aici. Păi şi ce fac?

Paznic: Nu, nu!

Reporter: Mă gândeam că îi prind de dimineaţă să îi întrebăm cum e pe aici.

Paznic: Nu, nu sunt aici! Tocmai ce mi-au spus.

Reporter: Că ce?

Paznic: Că nu sunt elevi. Nu ştiu când or să fie. Probabil că mai au de reparat.

Pusă în faţa realităţii, edilul Sectorului 1 şi-a pierdut cumpătul.

"Nu fac declaraţii! Când fac declaraţii, o să vă spun!", a răspuns vizibil iritată Clotilde Armand.

Nici destinaţia şcolii nu a fost cea anunţată! De la o zi la alta, şcoala clasică s-a transformat într-o viitoare clădire de studiu individual, ceea ce nu rezolvă problema celor peste 600 de elevi.

