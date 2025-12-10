Un pacient din Arad va primi despăgubiri de 80.000 de euro după ce a contractat infecție nosocomială din spitalul din Arad

Bărbatul a intrat în comă / foto: Getty Images

Un bărbat ar putea primi despăgubiri de 80.000 euro de la Spitalul Județean Arad, după ce a luat infecții nosocomiale în urma internărilor repetate. Tribunalul Arad a emis sentința în acest caz, care poate fi atacată la Curtea de Apel Timișoara. Nu este primul incident de acest fel în Arad. În trecut, o pacientă a primit 30.000 euro despăgubiri pentru infecții contractate în spital.

În aprilie 2018, bărbatul a suferit o operație banală de îndepărtare a pietrelor la fiere. După trei săptămâni, a început să se simtă rău. Șapte luni mai târziu, starea sa s-a degradat rapid. A ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad, dar familia, speriată de gravitatea situației, a hotărât să-l ducă la un spital din Ungaria, unde a ajuns în comă.

„A fost în stare septică, a intrat în comă, a fost de două ori în moarte clinică și probabil că intervenția promptă de acolo a făcut ca pacientul și la această dată să fie în viață”, a declarat Adrian Lile, avocat.

Trei săptămâni a stat acesta în spitalul din străinătate unde a pierdut 4 Litri de sânge. S-a întors acasă un om schimbat.

Reporter: „Cum s-a schimbat viața dumneavoastră după această infecție?”

Pacient: „Radical. Am fost sportiv, am fost un om activ, nu mai pot să fac sport, am o dietă alimentară, viața nu mai e ce a fost”, a declarat bărbatul.

Conform studiilor, infecția nosocomială se poate manifesta între 48 de ore și șase luni de la contact. Expertizele medicale au stabilit că pacientul a contractat infecția în noiembrie 2018.

„Viața sa s-a schimbat eminamente complet pentru că duce un regim extrem de sever. A pierdut aproape jumătate din greutatea corporală”, a mai declarat avocatul Adrian Lile.

O altă pacientă a primit 30.000 euro despăgubiri după ce a contractat o infecție nosocomială în același spital

În baza probelor depuse, Tribunalul Arad a obligat Spitalul Județean Arad să-i plătească acestuia despăgubiri de zeci de mii de euro.

„Pacientul a introdus o acțiune în martie 2024 pentru o infecție nosocomială contactată în cadrul spitalului. Pe baza acelorași probe a fost admisă acțiunea parțial în parte, a fost respinsă excepția prescripției și a fost acordat 80.000 euro pretenție.

Termenul de contestație de formulare a apelului este de 30 de zile de la comunicare a hotărârii, hotărâre care încă nu este redactată și nu am primit-o la Curtea de Apel Timișoara”.

„Am vrut să arăt că chiar și un om normal poate să câștige un proces care este în primă instanță. Instanța urmează să soluționeze până la capăt problema”, mai spune bărbatul.

Cu câțiva ani în urmă, o altă pacientă a primit 30.000 euro despăgubiri după ce a contractat o infecție nosocomială în același spital.