O femeie care s-a operat într-un spital din Napoli a constatat după câteva luni că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 cm

Femeia a fost apoi operată la spitalul din Sassuolo, unde medicii i-au scos instrumentul chirurgical uitat de celălalt chirug. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 42 de ani din Modena, Italia, a mers la Napoli pentru o procedură de abdominoplastie efectuată la o clinică. După luni de dureri abdominale, o tomografie computerizată a relevat prezența instrumentului chirurgical în abdomen.

La cinci luni după procedură, italianca a descoperit că trăise cu o pensetă chirurgicală de 14 centimetri, lăsată accidental în abdomen în timpul procedurii. Femeia a fost apoi operată la spitalul din Sassuolo, unde medicii i-au scos instrumentul chirurgical, relatează publicaţia italiană Today.

Iniţial italianca în vârstă de 42 de ani a suferit la Bergamo o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului pentru a trata obezitatea. Procedura a avut succes, dar după ce a slăbit mai multe kilograme, excesul de piele a trebuit îndepărtat. În acel moment, a spus ea, s-a confruntat cu liste de așteptare interminabile în orașul ei natal: „În Modena, trebuia să aștepți patru sau cinci ani pentru o procedură similară”, a explicat ea atunci ziarului local.

Din acest motiv, a decis să contacteze sistemul public de sănătate din Napoli, unde era programată și a efectuat procedura de abdominoplastie pe 30 iunie. Deși operația a fost un succes tehnic, la scurt timp după aceea, femeia a început să simtă disconfort și dureri persistente în abdomen.

Chirurgul a suspectat inițial o mică hernie, dar o tomografie computerizată de urgență efectuată pe 27 noiembrie în Pavullo (Modena) a dezvăluit cauza reală: forcepsul rămăsese în abdomen.

„Nu-mi venea să cred”, a declarat femeia în vârstă de 42 de ani. „Le mulțumesc medicilor că m-au salvat: am avut noroc; în aceste instrumentul medical nu mi-a făcut niciun rău, dar ar fi putut ușor să-mi afecteze organele vitale.”

După ce spitalul din Sassuolo a rezolvat în sfârșit situația, femeia a anunțat că va intenta un proces împotriva medicului care a operat-o la Napoli, cu scopul de a împiedica situaţia ca altcineva să treacă prin aceeași experiență.