Un polițist local a fost trimis în judecată la doi ani după ce a bătut un om care a murit ulterior. Între timp, și-a păstrat funcția

2 minute de citit Publicat la 14:17 05 Dec 2025 Modificat la 14:17 05 Dec 2025

Bărbatul bătut în sediul Poliției Locale Arad a murit la spital. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Getty Images

Un polițist local din Arad a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă după ce, în urmă cu doi ani şi jumătate, ar fi lovit un bărbat dus la secție.

Victima a murit ulterior, iar în acest caz este deja trimis în instanță un alt polițist local, acuzat de tortură urmată de moartea victimei, notează Agerpres.

Din datele Tribunalului Arad reiese că agresiunea a avut loc în luna iulie anul 2023.

"La data de 14.07.2023, în jurul orei 20:20, în incinta sediului Poliției Locale Arad de pe Calea Victoriei, în timp se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de polițist local, a aplicat o lovitură cu piciorul în partea posterioară a persoanei vătămate M. M. V.

Persoana vătămată suferit leziuni traumatice cuantificate prin 7-9 zile de îngrijiri medicale şi a decedat ca urmare a loviturilor aplicate de către un alt agent.

Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare Judecătoriei Arad", au comunicat procurorii.

Inculpatul trimis în judecată pentru purtare abuzivă este în continuare polițist local.

Un alt polițist local este considerat principalul responsabil de moartea victimei. E judecat sub control judiciar

În cazul acestei agresiuni, principalul vinovat de moartea bărbatului este considerat de anchetatori un alt polițist local.

Acesta a fost, la rândul său, trimis în judecată în stare de arest preventiv în decembrie 2023, pentru tortură urmată de moartea victimei.

El a fost suspendat din funcție, dar în februarie 2024 Curtea de Apel Timișoara a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar.

Conform celor documentate de procurori, în iulie 2023 polițistul acuzat de tortură a ridicat de pe stradă, împreună cu alți doi colegi,, un bărbat care s-ar fi manifestat agresiv cu trecătorii.

Dus la sediu pentru a fi amendat, suspectul a fost bătut crunt, victima suferind o ruptură de cord.

Comportamentul agresiv al suspectului a fost semnalat în prealabil de administratorul unei case de schimb valutar din Piața Gării, care a spus că bărbatul consumase substanțe halucinogene.

Bărbatul reținut de polițiștii locali a murit a doua zi după ce a fost bătut

"Agentul L.F.N. i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu piciorul în zona capului, iar agentul G.C. i-a aplicat aceleiași persoane o lovitură cu piciorul în partea posterioară, înainte ca aceasta să fie condusă în sediu, aspectele fiind surprinse de camerele de supraveghere video instalate pe exteriorul clădirii.

Ulterior, persoana vătămată, încătușată cu mâinile la spate, a fost condusă de către agentul L.F.N. în incinta sediului (...)

În interior, agentul L.F.N a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate, iar aceste aspecte au fost înregistrate de camerele de supraveghere video instalate în sediu. Din imagini se poate observa că agentul avea în mâna dreaptă un obiect care e posibil să facă parte din dotarea acestuia, respectiv o tonfă", au indicat anchetatorii.

Familia victimei cere Primăriei un milion de euro despăgubiri

La solicitarea unui alt polițist a fost chemată o ambulanță, iar bărbatul bătut a fost luat cu targa şi dus la spital, unde a murit a doua zi.

"Moartea numitului M.M.V. a fost violentă. (...) Leziunile traumatice externe descrise în conținutul constatărilor preliminare au putut fi produse prin loviri multiple repetate, cu corpuri dure și contondente, posibil și cu un corp contondent de formă cilindrică alungită", se precizează în raportul medico-legal.

În octombrie 2023, familia victimei a anunțat că cere în instanță despăgubiri de un milion de euro de la Primăria Arad, în subordinea căreia se află Poliția Locală.

De altfel, în procesul penal, Primăria Arad şi Direcția Generală Poliția Locală figurează ca "părți responsabile civilmente".