Oamenii din Prahova nu au apă, dar primesc doar o reducere de 30% la facturi: „De ce să plătesc eu apa pe care trebuia să o primim?”

În Câmpina, oamenii stau la o coadă uriașă, la un izvor. FOTO Captură Antena 3 CNN

Şi batjocoriţi, şi cu banii luaţi. Asta este soarta oamenilor din Prahova care stau la coadă pentru apă. Distribuitorul de apă potabilă le va face un discount de 30 la sută la facturi pentru luna în curs. Primele rezultate de la DSP ar trebui să vină joi, iar în funcţie de asta se va decide dacă se ridică restricţiile. Asta până în ianuarie, când vor avea din nou apa oprită.

„Bineînţeles că suntem solidari cu cetăţenii şi cu abonaţii. Mâine vom avea consiliu de administraţie şi eu voi propune acordarea reducerii maxime prevăzute de legislaţia în domeniu”, a declarat Andrei Bontic, director general Hidro Prahova.

Cu doamna Alexandra Ilie, solidari au fost doar vecinii. Astăzi au chemat-o să iasă din casă când a venit apa în Câmpina. Apa pe caiet.

Reporter: „Doamnă, aţi venit şi n-aţi mai găsit apă?”

Femeie bătrână: „Zice că aduce iară. Mă duc să-mi iau ceva că mi-e frig. Am fost şi bolnavă rău.”

Doamna Alexandra are 80 de ani. E bolnavă şi singură.

Reporter: Sărut-mâna doamnă! Dar nu vă ajută cineva să căraţi apă?

Alexandra Ilie: Cine la 80 de ani ai noştri? Cine ne mai ajută? Mi-a murit şi soţul acum 4 luni.

Reporter: Cum a fost doamnă perioada aceasta?

Alexandra Ilie: Am lincăit plasele.

Şi ca ea sunt zeci de mii de persoane în vârstă care aşteaptă milă de la vecini să le care plasele cu apă.

Ministerul Mediului nu a prezentat raportul anunţat pentru vineri

Pe cei mai mulţi întreruperea alimentării i-a prins fără strop de apă în casă.

„Nici apă să-mi iau pastilele nu aveam”, spune o altă femeie.

E a 12-a zi de când locuitorii din 13 localităţi prahovene beau apă cu porţia. Iar rezervele trimise de Guvern se termină.

„Astăzi este ultima zi în care ne putem permite să distribuim apă. Așteptăm de la rezerva de stat. De mâine nu mai avem apă”, a declarat Marius Constantin, primar Băicoi.

Toţi vor plăti ca apă potabilă mizeria care li se scurge prin ţevi pentru a trage apa la toalete. Dar, aşa cum spunea şi directorul Hidro Prahova, cu un discount de solidaritate de 30 la sută şi doar pentru luna în curs. Le-au făcut o favoare, după ce aproape două săptămâni au stat la cozi pentru apă menajeră şi potabilă. Asta în condiţiile în care apa este vândută la robinete de Hidro Prahova cu 10,72 lei metrul cub. Foarte scumpă. Pe locul 3 al costului, după Buzău şi Bacău.

„Nu mi se pare corect să plăteşti un serviciu de care nu ai beneficiat”, spune o localnică.

„Toată lumea trage pe noi. Dacă putem să rămânem dezbrăcaţi”, spune un alt localnic.

„De ce să plătesc eu apa pe care erau obligaţi să ne-o dea. Şi apă potabilă”, spune un alt localnic.

Joi, oamenii din 7 localităţi ar putea primi apă pentru băut la robinete, dacă ies analizele făcute de DSP în parametri.

„Astăzi, tot în urma unei adrese cu Hidro Prahova mai recoltăm în Câmpina, Poiana Câmpina, Adunați, Șotrile și Aluniș. La fel, pentru acestea termenul se va devansa pentru vineri, săptămâna aceasta. vineri săptămâna aceasta”, a declarat Cătălin Albu, director Direcția de Sănătate Publică Prahova.

Dar situaţia este şi va fi critică.

„Încercăm, încercăm până pe 2-3 ianuarie să furnizăm apă în regim cât de cât constant şi din ianuarie şi februarie credem că vor apărea restricţii la alimentarea cu apă”, a declarat Sorin Rândașu, director Departamentul Situații de Urgență Apele Române.

Până acum, Ministerul Mediului nu a prezentat raportul anunţat pentru vineri, dar amânat de premier din motive electorale.