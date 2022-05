A început valul infecțiilor digestive în rândul copiilor. Care sunt simptomele şi ce trebuie să facem în caz de urgenţe

Cei mai mulţi au enterocolită, o boală provocată de rotavirus sau adenovirus.

Medicii le recomandă părinților să nu aştepte mai mult de 24 de ore dacă simptomele nu dispar pentru că sugarii pot ajunge ușor la deshidratare din cauza afecțiunilor digestive. Semnele care apar în cazul unei astfel de infecții sunt: greaţă, vărsături, febră sau dureri de cap.

"Antonia are 8 luni şi a ajuns la spital după ce mămică ei a încercat să o trateze acasă. Simptomele care indică prezența unei infecții digestivă au apărut după ce s-a jucat cu alţi copii.

" Am venit cu scaune moi, diaree şi cam astea sunt problemele nu trece cu absolut nimic. Are aceste probleme, de o săptămâna, am urmat un tratament dar nu a trecut cu absolut nimic, spune mama Antoniei.

Simptomele care ne pot indică prezența unei infecții digestive

Greața, vărsături, crampe sau dureri de cap, acestea sunt simptomele care ne pot indică prezenta unei infecții digestive. De cele mai multe ori copiii ajung la spital cu enterocolită, care este provocată de un rotavirus sau adenovirus.

Medicii ne recomandă să nu așteptăm mai mult de 24 de ore dacă observăm că dispar simptomele.

"Se apropie vara şi ne așteptăm la ceva mai multe enterocolite , motiv pentru care trebuie să fim foarte atenți cu igiena mâinilor cu spălatul corect al fructelor si legumelor", spune pediatru Laura Prisacariu.

"Majoritatea sunt infecții virale şi atunci e important să nu intervenim imediat cu antibiotic şi să ne comportăm cu calm şi potrivit, este important sa prevenim enterocolită acută", spune Dacina Toma, medic de familie

Există însă şi un vaccin care previne rotavirusul.

"Exista întradevar un vaccin ușor de administrat oral, nu necesită înțepătură care se poate face sugarilor foarte mici", spune pediatru Laura Prisacariu

Vaccinul anti-rotavirus nu este decontat de stat, el se administrează în doua sau în trei doze în funcţie de recomandările medicului.