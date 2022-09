Ce se știe despre cei doi suspecți care au înspăimântat Canada. Au înjunghiat mortal cel puțin 10 oameni

Cel puțin zece persoane au fost ucise și alte cel puțin 15 au fost rănite prin înjunghiere într-o provincie din centrul țării.

Atacurile au fost raportate în Saskatchewan, o vastă regiune locuită de indigeni.

În total, au fost identificate 13 scene ale crimei, pe care polițiștii le investighează în prezent.

Poliția a emis, de altfel, o alertă de pericol pentru întreaga provincie.

Ulterior, alerta a fost extinsă și în două provincii învecinate, Alberta și Manitoba, după ce presupușii criminali au fost reperați călătorind într-un Nissan Rogue negru.

Oamenii legii avertizează că este posibil ca, între timp, suspecții să-și fi schimbat mașina.

În plus, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la călătorii de ocazie.

"Încă îi căutăm pe cei doi suspecți. Le cerem locuitorilor din Saskatchewan și din provinciile învecinate să fie vigilenți.

În această etapă a anchetei noastre, credem că unele dintre victime au fost vizate direct de suspecți, iar altele au fost atacate la întâmplare", spune Rhonda Blackmore, ofițer de poliție.

Polițiștii sunt pe urmele a doi suspecți, Damien Sanderson, în vârstă de 31 de ani, și Myles Sanderson, de 30 de ani.

Monday, Sept 5th morning update. The two suspects are still at large, despite efforts through the night by @reginapolice and @RCMPSK. If anyone has information that would assist in locating and safely taking Myles and Damien Sanderson into custody, we urge you to call police. pic.twitter.com/9DCJqo1Vj6