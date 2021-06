Mania competiţiei la bărbaţi. Psiholog: "Trauma poate fi produsă de către părinţi"

Potrivit specialiştilor, mania competiţiei poate fi un factor de progres şi de realizare personală, dar şi o sursă principală de angoasă, despre sau adicţii.

Drept urmare, e important ca cei mici să înveţe care sunt normele şi valorile sociale pentru a nu suferi mai târziu, întrucât caracterul şi stima de sine formate în copilărie, îi pot aduce deservicii toată viaţa.

Constantin Cornea, psiholog: "Trauma poate fi produsă de către părinţi"

Mania competiţiei se poate învăţa în copilărie, adolescenţă, sau tinereţe şi se naşte obligatoriu dintr-o traumă.

"Poate aparea sub imperiul traumei produse de părinţi în copilărie, poate apărea în adolescenţă, poate apărea în tinereţe, poate apărea şi la persoane de vârsta a treia, pentru că apare de cele mai multe ori din cauza unei traume. Trauma poate fi produsă de către părinţi, de către societate sau mai poate apărea în urma comparaţiei cu cineva, încep să ma compar cu un prieten de-al meu de success pe care l-am cunoscut de curând, sau de mai mult timp, el are succes şi vreau sa am şi eu acelaşi succes pe care îl are el. Sau într-o manie a competiţiei cu el, încep să mă compar cu el şi vreau să fiu cel puţin aşa cum este el, dacă nu, chiar mult mai bine de atât", a spus Constantin Cornea, psiholog.

Femeile suferă de mania comparaţiei

Cum sunt bărbaţi cu comportamente de femei, sunt şi femei cu comportamente masculine. Bolile în psihologie nu prea fac alegere de gen, putem spune că mania competiţiei o întâlnim cu precădere la bărbaţi, la schimb. Dacă vreţi, avem mania comparaţiei la femei, femeile suferă de această formă de a se compara cu celelalte.Putem întâlni această manie a competiţiei, indiferent dacă vorbim de copii, dacă vorbim de tineri, dacă vorbim de adulţi sau de vârsta a treia, indiferent dacă vorbim de persoana care locuiesc la oraş sau locuiesc la sat, această manie a competiţiei o putem întâlni absolut oriunde.

În prezent, mania competiţiei afectează o categorie mare de bărbaţi

"Modul în care bărbaţii se îmbracă, maşina pe care şi-o cumpără este un element extrem de important, ceasul – toate astea demonstrând o poziţie socială prin care el vrea să se impună. De cele mai multe ori, exacerând. Îşi cumpăra o maşină mai scumpă decat îşi permite, un ceas mai scump decât şi-l permite sau, eventual, apelează la anumite fakeuri de îmbrăcăminte, tocmai pentru a se considera parte dintr-o poziţie sociala pe care el şi-o doreşte"

Din nefericire, acest comportament poate avea urmări grave

"Trauma respectivă poate produce anumite tulburări bărbatului şi putem vorbi despre depresie, putem vorbi despre anxietate, putem vorbi despre atacuri de panică, putem vorbi despre tulburari de personalitate, putem vorbi despre narcisism. Toate acestea le putem întâlni într-o măsură mai mare sau mai mică la bărbaţii care suferă de mania competiţiei"

Pentru a evita aceste urmări, specialiştii recomandă un comportament responsabil faţă de cei din jur

"Ar trebui să ne întoarcem la definiţia de baza a ceea ce înseamnă o relaţie. O relaţie se bazeaza pe dragoste, înseamnă înţelegere şi nu ma refer doar la relaţia de cuplu, ma refer la orice relatie de pe lumea aceasta. Este important să oferim încredere celor de lânga noi, sprijin emoţional şi să ne lăsăm purtaţi de toate sentimentele pozitive posibile de care suntem noi capabili", a adăugat Constantin Cornea, psiholog.

Mania competiţiei necesită ajutor specializat. Un psiholog cu experienţă poare remarca în ce condiţii au avut loc traumele sau în ce constau manifestările negative la persoana respectivă. Pentru că, mai apoi, să se intre într-un program de reechilibrare personală şi de readucere a sentimentului de comfort şi bucurie.

