România își face rezerve pentru iarnă. Cât gaz avem în depozite și ce spun autoritățile

2 minute de citit Publicat la 12:32 09 Sep 2026 Modificat la 12:32 09 Sep 2026

Gradul de umplere a depozitelor de gaze este în acest moment mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Foto: Getty Images

România se pregătește pentru iernile grele în contextul amenințărilor tot mai mari la adresa securității energetice. S-au făcut investiții importante la mai multe depozite de gaze, menite să crească rezervele pentru sezonul rece.

Autoritățile au explicat, la Conferința Națională RO 3.0 „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice” cum protejăm producția, rețelele, dar și consumatorii.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze este în acest moment mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă autoritățile spun că stocul de gaze nu este singurul factor care contează pentru trecerea cu bine peste iarnă.

„Gradul de umplere al depozitelor în acest moment este de 73,6%, cu un procent de 9% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă anul trecut depozitele au fost pline în proporție de 99-100%, anul ăsta estimăm că vor fi pline în proporție de 87%.

Pregătirea pentru iarnă și securitatea aprovizionării depind de mai multe elemente. Într-adevăr, de cantitatea de gaze înmagazinată, dar în egală măsură și de producția internă, de nivelul consumului și, foarte important, de capacitatea zilnică de extracție”, a explicat Sanda Mădălina Moise, director general DEPOGAZ Ploiești.

Pentru a întări securitatea energetică a țării, a fost derulat un amplu program de investiții. La depozitul de la Bilciurești, lucrările ar urma să fie gata până la jumătatea anului viitor.

„Depogaz are în curs de derulare un program de investiții la depozitul de înmagazinare de la Bilciurești. Proiectul este planificat a fi gata la sfârșitul lunii iunie”, a continuat ea.

Autoritățile avertizează însă că finanțarea europeană pentru astfel de investiții s-a restrâns considerabil.

„Avem proiecte atât la Ghercești, avem proiecte atât pe Sărmășel. Din păcate, arhitectura europeană de finanțare pentru infrastructura de gaze a devenit mult mai restrictivă în controlul obiectivelor de decarbonizare.

Trebuie identificate instrumentele compatibile cu regulile europene pentru acele investiții pe care România le stabilește ca fiind necesare securității energetice”, explică Sanda Mădălina Moise.

În ciuda provocărilor, România are numeroase atuuri pentru a deveni un hub regional de distribuție a gazelor în Europa Centrală și de Est.

„România are o oportunitate care depășește piața națională. Avem o producție internă care e în creștere. Avem o poziție geografică, avem interconectări și avem, în egală măsură, structuri geologice care permit dezvoltarea înmagazinării. Dacă dezvoltăm și această componentă, România poate deveni nu numai o țară de tranziție, ci un furnizor de flexibilitate și securitate energetică în întreaga regiune”, a concluzionat directorul general Depogaz.

Antena 3 CNN a adus la aceeași masă decidenții, operatorii infrastructurii critice, companiile energetice, experții în climă și gestionare a resurselor de apă, finanțatorii și furnizorii de soluții, în cadrul unei conferințe cu relevanță națională dedicată identificării vulnerabilităților, soluțiilor și investițiilor necesare pentru protejarea securității energetice a României în fața schimbărilor climatice.