Studenții UNATC, premiați pentru festivalul dedicat artiștilor începători

Studenții UNATC au fost distinși pentru festivalul dedicat artiștilor la început de drum, „Fringe Festival”. Foto: Antena 3 CNN

Tinerii sunt cei care construiesc viitorul, iar inovațiile lor conturează deja drumul către o Românie tot mai aproape de dezvoltare durabilă. Eforturile și viziunea lor au fost recunoscute la Gala RO 3.0 – Winners of the Future, un eveniment organizat de Antena 3 CNN.

Printre premianți se numără și studenții UNATC, distinși pentru festivalul dedicat artiștilor la început de drum, „Fringe Festival”.

Premiul la categoria Liderii de mâine a fost anunțat de Kaufland, unul dintre cei mai mari și mai responsabili angajatori din țară, extrem de implicat în comunitate, cu o viziune orientată întotdeauna spre viitor – atât prin proiecte educaționale pentru copii și tineri, cât și prin digitalizare și prin introducerea și implementarea de noi tehnologii.

Kaufland este liderul retailului modern din România, un exemplu de calitate, inovație și responsabilitate socială. Prin produse proaspete, prețuri corecte și investiții în comunitate, compania inspiră zilnic milioane de români să trăiască mai bine și mai sustenabil.

„Atunci când vorbim de cultură, vorbim de identitate, vorbim de ceea ce trăim de peste sute de ani. Ca atare, credem în aceste aspecte culturale. Proiectul pe care am ales să-l premiez este unul care are o tri-direcție, dacă îmi permiteți acest cuvânt, în sensul că are o parte educațională, o parte academică și, așa cum spuneam, o parte de cultură și, de ce nu, și de bel-art. ‘Trofeul de mâine’, UNATC Fringe Festival. Coordonator de echipă de proiect, Diana Păcurar, prodecan UNATC”, a anunțat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland.

„De acest premiu se va bucura o întreagă comunitate de profesori și studenți implicați în acest proiect. E un proiect curajos, spunem noi, pentru că am plecat la Craiova cu 450 de studenți și 38 de cadre didactice, timp de două săptămâni. Am avut peste 170 de evenimente în 22 de locații neconvenționale – adică pe stradă, în biserici, în parcuri.

Astfel am adus educația, arta și cultura în mijlocul comunității și ne-am apropiat noi de oameni. Anul viitor o facem din nou, la final de mai, așa că vă așteptăm”, a declarat Diana Păcurar, Prorector Relații Internaționale și Imagine.