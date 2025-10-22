Traficul viitorului: cum schimbă inteligența artificială și vehiculul conectat siguranța rutieră în marile orașe din România

Tehnologia de ultimă generație oferă o oportunitate unică de a rezolva problema traficului în marile aglomerări urbane. Foto: Profimedia Images

În marile orașe din România, traficul devine o provocare tot mai mare. Semafoare defecte sau nesincronizate, intersecții aglomerate, timpi pierduți și uneori riscuri reale pentru siguranța rutieră sunt tot mai frecvente. Soluțiile vin însă din ce în ce mai des din zona tehnologiei.

Sistemele inteligente de transport (ITS) promit să schimbe modul în care ne deplasăm, oferind prioritate ambulanțelor, sincronizând fluxurile de trafic și, cu ajutorul inteligenței artificiale, anticipând chiar și pericolele din trafic.

„În primul rând, pentru noi, ca Svarco, a călători din punctul A în punctul B este mai mult decât o simplă călătorie, este o experiență. Noi suntem acel actor invizibil din spatele călătoriei, care se asigură că aceasta este sigură, în primul rând, chiar dacă vorbim despre prezent sau despre viitor, este lucrul cel mai important — să fie sigură, convenabilă, eficientă și, de ce nu, o experiență prietenoasă față de mediu”, a declarat Laura Coconea, șefa Diviziei de Inovație și Tehnologie ITS din cadrul Svarco.

Ea a explicat că viitorul mobilității va fi modelat de tehnologii precum vehiculul conectat și inteligența artificială:

„Când vorbim despre viitor, în mod sigur tehnologii ca vehiculul conectat, ceea ce este numit în limbaj de specialitate V2X, sau inteligența artificială ne vor da o mână de ajutor. Și noi folosim deja aceste instrumente.”

Un element-cheie al mobilității moderne este comunicarea în timp real între vehicul și infrastructura de trafic. Tot mai multe orașe testează astfel de sisteme care permit semafoarelor să „recunoască” vehiculele prioritare și să le ofere automat undă verde.

„Bineînțeles. Noi lucrăm pe această temă deja de 20 de ani, în proiecte internaționale din Europa și din alte părți ale lumii. Există tot felul de aplicații care se bazează pe comunicarea dintre infrastructură și vehicul. Unele sunt pentru eficiență — de exemplu, prioritizarea transportului public, când autobuzul se apropie de semafor și cere prioritate. Dar acestea merg și înspre siguranță, dacă vorbim, de pildă, despre o ambulanță care trebuie să treacă rapid printr-o intersecție”, a explicat Laura Coconea.

Tehnologia poate fi folosită și pentru protejarea pietonilor sau a bicicliștilor, prin avertizarea în timp real a șoferilor asupra unor pericole invizibile.

„De exemplu, dacă am un sistem de camere video peste care lucrez cu inteligență artificială, pot informa vehiculele în timp real că de după colț vine o bicicletă. Acesta este un exemplu de aplicație care va deveni realitate — și devine deja realitate în anumite proiecte de cercetare sau proiecte pilot — exact prin această comunicare directă între vehicul și infrastructură. Este, într-adevăr, un pas înainte”, a adăugat reprezentanta Svarco.

Prin aceste soluții, sistemele inteligente de transport nu doar fluidizează traficul, ci pot salva vieți, reducând timpii de intervenție pentru echipajele de urgență și prevenind accidentele prin anticipare.