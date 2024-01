Andreea este model internațional, a fost diagnosticată cu cancer mamar la 30 de ani și a intrat în remisie: "Le spuneam tuturor că o să mă vindec"

Andreea a fost diagnosticată cu cancer mamar la vârsta de 30 de ani. Tânăra a povestit, în emisiunea Sfat de sănătate, cum i-a schimbat viața această boală și cum a reușit să iasă învingătoare, după o lungă suferință.

România are cea mai ridicată mortalitate prematură prin cancer de sân din Europa.

În pofida progreselor din domeniul medical legate de prevenție, diagnostic și tratament, anual, peste 23.000 de femei își pierd viața prin cancer, din care una din patru prin cancer de sân.

Acest lucru vine cu un impact social și economic devastator asupra generațiilor viitoare, întrucât studiile arată că minorii care își pierd mamele din cauza cancerului se confruntă cu dezavantaje în materie de sănătate și educație de-a lungul vieții, fapt ce se reflectă în statutul social al următoarelor generații.

Andreea a fost diagnosticată cu un cancer mamar la 30 de ani, este model internaţional şi a trecut prin boală cu un optimism extraordinar.

Tânăra a vorbit, în emisiunea Sfat de Sănătate, prezentată de Andreea Cigolea, cum i-a schimbat acest diagnostic viața.

"Am găsit un nodul. Eu făceam ecografii tot timpul. Am făcut prima ecografie la 20 și un pic de ani, recomandată de medicul ginecolog, mergeam anual, cu religiozitate. Am făcut o ecografie în octombrie 2020 și în decembrie am simțit un nodul.

Eu tot timpul palpam. Mi-a spus medicul că e foarte bine, nu-i nimic! Şi am zis nu, nu, nu, este ceva! Dacă simt la palpat, înseamnă că e ceva acolo și am insistat.

Am mers să fac mamografie. Am fost dată înapoi la vreo trei clinici, pentru că aveam 30 de ani și mamografia la 30 de ani nu se recomandă. Până la urmă m-a văzut un chirurg întâmplător și a zis că este nevoie de o operație", a spus tânăra.

Specialiștii confirmă că, în ultima vreme, cancerul mamar este identificat și la vârste tinere.

"Vedem că în ultima vreme cancerul mamar apare la vârste tinere. În completarea examenului clinic, care este obligatoriu, sub 40 de ani, ar trebui să fie făcută o ecografie mamară bilaterală. În măsura în care apar leziuni suspecte pe ecografie, atunci ar trebui completat examenul și cu o mamografie", a spus medicul Mircea Savu, medic primar oncologie medicală.

"Le spuneam tuturor că mă vindec"

"Medicul care mi-a interpretat mamografia m-a ținut de mână, s-a uitat la mine şi mi-a zis: Cel mai probabil va trebui să pierzi un sân. Am zis ok, bun, avem un start. Am făcut mastectomie cu reconstrucție imediată. Le spuneam tuturor că o să mă vindec.

Am început să fac și terapie și m-a ajutat foarte mult. Am zis că ce s-a întâmplat va fi clar o traumă.

Şi am simțit că am nevoie de ajutor. A fost o altă lecție pe care am învățat-o cu tot diagnosticul acesta, anume să cer ajutorul, pentru că sunt situații în care chiar ai nevoie", a continuat Andreea.

Psihologii atrag atenția că, în momentul în care primește acest diagnostic, o femeie nu trebuie să se lase definită de el.

"O persoană nu este diagnosticul său. Tu nu ești cancerul tău în momentul în care primești acest diagnostic. Este o parte din tine, este adevărat, dar asta nu te definește pe tine. Ca femeie, rămâi în continuare și soție, și mamă, și angajată, și fiică, și toate rolurile pe care le-ai avut înainte", spune Maria Coman, psiholog.

"Am simțit că am cancer"

"Uitându-mă în urmă, mi-am dat seama că acest diagnostic a venit pentru a mă învăța ceva, anume să trăiesc mai intens. Este foarte important să îți faci controalele de rutină. Și chiar și atunci când le faci, să îți urmezi un pic intuiția, pentru că este posibil, din diferite motive, medicul să nu vadă, atunci trebuie să asculți ce ai tu în interior.

Un medic oncolog nu poate să-ți spună că ești vindecat de cancer, pentru că este o boală cronică. Ești în remisie, dar nu ești vindecat. Sunt omul la fel de pozitiv, optimist și zâmbăreț ca întotdeauna, dar am trecut printr-o perioadă foarte grea și nu, viața nu o să mai fie ca înainte.

Am fost o norocoasă, pentru că s-a putut face mastectomia, dar și reconstrucția. Este un super bonus, și unde mai pui că am doi sâni sănătoși, puteam să nu am niciunul, dar să fiu sănătoasă. Aș fi fost fericită și așa", a spus tânăra.

Adesea, femeile trec prin adevărate drame în lupta cu acest diagnostic, însă fiecare efort le aduce șanse în plus pentru viața lor.

"Sunt niște prețuri pe care trebuie să le plătim. Poate o schimbare a aspectului fizic, poate o pierdere a capacității de reproducere sau alte consecințe de acest tip, dar este un preț pe care femeile îl plătesc pentru viața lor și cred că acesta ar trebui să fie scopul final, anume să trăiască", a declarat medicul Raluca Pătru, medic primar oncologie medicală.