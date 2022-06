Sorin Oprescu, primul interviu după ce a ieşit din arestul din Grecia: "Procesul meu a fost o mascaradă. Am încredere că mai pot să fac ceva"

Sorin Oprescu aşteaptă noul termen de judecată în libertate. Instanța elenă a decis să îl elibereze pe cauțiune.

Astăzi el a plătit cauțiunea de 5.000 de euro şi a fost eliberat din penitenciarul Korydallos cu mențiunea că va locui la adresa specificată în documentele predate în cadrul procesului şi nu va părăsi Grecia.

Iată ce a declarat fostul edil al Capitalei trimisului special Antena 3 în Atena, Cristi Popovici, după eliberarea din penitenciar.

"Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

"Vreau să trăiesc ca să pot să demonstrez că sunt nevinovat"

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut.

Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (n.r Grecia), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă.

"Procesul meu a fost o mascaradă. Am încredere că mai pot să fac ceva"

Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate întradevăr se dorește să se afle adevărul.

Dar nu, s-a vrut altceva cu o regie din asta ieftină cu complet de divergența, chestii care au dus la interpretarea şi la copy-paste-ul la ceea ce s-a spus a doua zi după confirmarea arestării în Bucureşti in septembrie 2015 de către Camelia Bogdan. Dacă veți avea curiozitatea veți vedea exact textul. De aia am fost şocat.

"Le mulțumesc tuturor pentru susținere şi îi asigur că nu o să-i dezamăgesc că au încredere în mine"

În mod sigur da şi judecătorii şi absolut toţi cei care au fost (n.r la proces) cu următoarea frază: Oprescu nu a avut parte de un proces echitabil pentru că... Şi au dezvoltat teoriile judiciare care să susţină acest lucru.

Eu le-am mulțumit că au ţinut să vină să spună părerea lor şi le mulțumesc şi în ziua de astăzi. Le mulțumesc şi celor care în trecere mergând spre sala de judecată am auzit o voce prietenoasă că sunt acasă mulţi care mă susţin şi îi asigur că nu o să-i dezamăgesc că au încredere în mine", a declarat Sorin Oprescu pentru Antena 3.

Sorin Oprescu a fost condamnat în România la 10 ani şi 8 luni de închisoare

În urmă cu două săptămâni, Sorin Oprescu a fost condamnat în România la 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru fapte de corupție. Decizia este definitivă.

Când au încercat să pună în aplicare mandatul de arestare, poliţiştii nu l-au găsit la domiciliul declarat pe fostul primar general, astfel că l-au dat în urmărire.

Ulterior, s-a aflat că Oprescu ieșise din ţară cu două săptămâni înainte de condamnare, pe cale rutieră, pe la Vama Giurgiu. Până la urmă, Oprescu a fost prins în Grecia.

Fostul primar a fost trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracțional organizat.