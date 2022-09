Liviu Vârciu s-a trezit cu o factură uriașă la gaze: 5.500 de lei! "Am albit un pic pe partea dreaptă. Mă uit și nu îmi vine să cred"

"Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casă, o să vedeți la final cât îmi venea curentul și cât îmi vine acum, mi-au venit gazele 55 de milioane…", anunțase Liviu Vârciu, pe Instagram.

Acesta a povestit la Antena 3 că în fiecare an a avut același consum. Cu toate astea, facturile au fost de două sau chiar trei ori mai mari în acest an.

"Eu am panouri pe casă. Din aprilie opresc gazele. Și consum octombrie - martie și un pic din aprilie. Ce am estimat eu că o să consum, în jur de 800 lei în fiecare lună. Și mi-a venit recalcularea în ianuarie de 2.500 de lei. Și în aprilie, m-am trezit cu o factură, tot recalculare, de 5.500 de lei. Eu în șase luni am plătit vreo 11000 lei la gaz. Ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Stau în casă de vreo 5 ani. Am consumat la fel. Factură e aproape dublu și un pic.

Am factură de 7.000 de lei și ce compensează statul de 2.000 de lei. Ceea ce mi se pare nu aberant, ci strigător la cer.

Ei mi-ai citit contorul în ianuarie, când mi-a venit reclacularea de 2.500 lei, și au mai citit o dată în aprilie când mi-a venit recalculare de 5.500 lei. În fiecare luna plăteam estimatul meu pe care l-am dat, cum dăm toți cât consumăm. Sunt convinz că gazele s-au dublat. E prima oară când mă uit și nu îmi vine să cred.

M-am enervat și le-am spus că stau în aceeași casă, am același consum. Am încălzire în pardoseală, nu merg cu ea în 50 de grade. Mi-au spus că dacă nu plătesc se închid gazele și mi-au închis telefonul. I-am sunat din nou și le-am zis că eu am plătit, 5 ani de zile, maxim 1.700 de lei, când mi-a venit recalculare.

Nu știu cum se descurcă românul. Știm cu toți cum sunt salariile. Eu am un salariu bun și cu toate astea, când am văzut factura, cred că am albit un pic pe partea dreaptă. Ce fac oamenii normali? Cu 2.000 de lei, dacă îți vin gazele 1.500, cum te descurci?

I-am rugat să îmi eșaloneze plata pe trei luni, au zis că e ok. Și luna următoare mi-a venit înștiințare că se oprește gazul.