Românii nu mai fac faţă scumpirilor | Marcel Ciolacu: "Acestea sunt efectele!"

"Cauza este identificată: scumpirile din energie. Pe lângă aceste scumpiri, a venit o lege cu nişte norme total ineficiente pentru o durată destul de lungă, respectiv noiembrie, decembrie şi ianuarie.

Acestea sunt efectele. De aceea am stat de vorbă cu ministrul Finanţelor să vedem cu reducerea accizei la carburant pentru că un alt factor care aduce o scumpire în lanţ sunt preţurile la carburant.

Avem pentru februarie şi martie luată o decizie. Mai mult ca sigur, şi din aprilie o să ne limităm în 0,85-1 leu diferenţa la energie, iar la gaze se va corecta mult mai repede, a trecut şi perioada de iarnă, dar trebuie luată o decizie pe un termen fiindcă aceste scumpiri, e normal, şi producătorii s-au speriat şi distribuitorii şi retailerii pentru că nu ştiau, nu era ceva predictibil.

Mă bucur că nu s-au grăbit cei de la Guvern să vină cu ceva şi să vină cu ceva foarte bine calculat, predictibil, pe o perioadă de minimum un an de zile. Eu îmi doresc să vină cu o soluţie până în anul 2025.

Suntem membri ai Uniunii Europene şi e normal să purtăm dialoguri şi cu Comisia Europeană, să vedem unde ne încadrăm ca nu cumva să intrăm într-o zonă de infrigement.", a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

Totodată, preşedintele PSD a explicat şi o situaţie în care România ar fi vândut energie electrică şi nu ar fi încasat banii.

"Eu nu am înţeles până acum cum este să cumperi energie fără să dai niciun ban, să dau banii în momentul în care primesc energia, să nu las nici măcar un avans. S-a vândut energia pe anul în curs. Am zis ok, înseamnă că la Hidroelectrica avem vreo 10 miliarde de euro şi rezolvăm toate problemele din România.

Au spus că nu sunt banii, că se încasează. Zic: şi contracte între producători şi consumatori există? Staţi că nu a fost reglementat", a precizat Marcel Ciolacu.