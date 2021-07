Interviu cu profesorul Mihai Manea despre noua sa carte, "Atentate şi crime politice în istorie"

Înainte de a vorbi despre noua sa carte, Mihai Manea i-a făcut Mirelei Voicu o confesiune.

"O să încep cu o confesiune, pentru că trebuie să trebuie să spun lucrul ăsta. Cartea este rodul multor ani de gândire, dar are o calitate. Ideea cărţii a pornit din emisiunea cu tine, în urmă cu an şi jumătate-doi. Am vorbit despre asasinate celebre. Vorbeam de tentativa de asasinat a Papei, Ioan Paul al II-lea, etc. Şi, la câteva săptămâni după, gândurle s-au sedimentat, materialul s-a aşezat şi am început să scriu cartea asta. Deci, este absolut o dedicaţie pentru emisunea Voi cu Voicu. Deci, datorez emisiunii faptul că am început să scriu această parte.

Sper ca în decembrie, dacă mă ajută Cel de Sus, va apărea pe piaţă, la o altă editură, o carte despre teoria conspiraţiei în istorie şi ideea a pornit tot de la o emisiune de a ta", a mărturisit Mihai Manea.

Mai departe, profesorul de istorie a vorbit despre provenienţa cuvântului asasin, dar şi informaţii preţioase despre crimele politice din istoria ţării noastre.

"Aş vrea să încep de la ce înseamnă un asasin. M-a preocupat să aflu, de unde vine cuvântul, etimologia cuvântului, şi am descoperit două păreri. Există, după unii istorici, părerea că, termenul de asasin îşi are originea în limba arabă şi că ar însemna - susţinătorii lui Asas, un personaj puţin cunoscut europenilor, dar mai ales în lumea musulmană. Dar, cea mai importantă terorie, majoritatea istoricilor înclin să creadă că orginea termenului se află în numele unui personaj. Un arab, desigur, Hassan (...) Asasin ar însemna cei mâncători de haşiş. Sunt tot felul de clasamente, de anchete sociologice, cu privire la crime politice, la asasini, şi aşa mai departe. Există, de pildă, în 2010, un posibil clasament care a curprins 10 celebre crime politice, începând de la atentatul de la Sarajevo şi terminând cu asasinarea fostului premier al Pakistanului", a precizat profesorul Mihai Manea.

Înca din Antichitate, asasinatele şi crimele politice au reprezentat o constanta a istoriei. Unele au zguduit lumea, altele au schimbat cursul istoriei, cele mai multe au generat controverse şi au alimentat teorii ale conspiraţiei ce au rezistat trecerii timpului.

Interviul integral îl puteţi urmări în materialul video de mai sus.

