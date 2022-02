Otilia Brăiloiu, interviu emoționant despre cel mai dureros moment din viața sa: "Iubeşte ca să nu greşeşti"

Invitații Mirelei Voicu, Otilia Brăiloiu, designer specilizat în realizarea rochiilor de mireasă și preotul Marius de la Constanța, și-au prezentat deopotrivă încrederea în puterea subconștientului, dar și în cea a lui Dumnezeu.

Discuția s-a purtat la etajul 19, în apartamentul imperial, cel care a servit drept platou de filmare pentru scene din filmul "Nea Mărin Miliardar", cu Amza Pellea în rol principal.

Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învățăm este cheia către un viitor fericit. Otilia Brăiloiu a povestit, în cadrul emisiunii Voi cu Voicu de la Antena 3, despre momentul în care l-a cunoscut pe părintele Marius Moşteanu, cel care a ajutat-o să depășească cel mai dureros moment din viața ei.

"Cu toții avem o poveste și cu toții avem o suferință. Desigur, ține de fiecare în parte și, totodată, fiecare are de trăit experiențele din drumul său. Acum 19 ani, atunci când eu abia mă mutasem în Constanța, am rătăcit prin oraș căutând o biserică.

Aveam nevoie în momentul acela de o mână de ajutor. Nu cunoșteam pe nimeni. Fără să știu, am ajuns la părintele Marius, în cămăruța lui. Părintele mă știe și înainte de declicul meu, pentru că simt că a fost un alt moment zero pentru mine. Mă știe și acum și mă îndrumă foarte frumos ", a povestit Otilia Brăiloiu.

Credința am avut-o de mică, însă nu ca acum. Diferența este că prin credință eu am învățat să nu mai aștept ca o forță exterioară să facă pentru mine. Cred că până atunci mă raportam exact la expresia Facă-se voia Ta. La o forță exterioară care să vină să ne rezolve problemele sau să ne facă să ne simțim mai bine. De mică mă rugam, țineam toate posturile.

După moartea soțului, nu am mai putut intra doi ani în biserică. Cred că era din cauza mea, pentru că nu aveam substanța și nu mă mai regăseam nicăieri. De fapt, acesta a fost momentul meu determinant.

Au fost niște ani de suferință și au fost destui. Și spun destui pentru că deveniseră un mod de viață pentru mine. După aceștia ani de suferință, a urmat un moment în care tot ce fusese înainte, nu fusese suficient.

În acea periodă am simțit că mi-am pierdut direcția, sensul, reperele. Nu mai știam pe unde să o apuc. Pur și simplu parcă îmi pierdusem identitatea. Probabil de aceea nu-mi găseam alinare nici în rugăciune. Nu știam să mă rog pentru mine.

Puneam lumină pentru fete, pentru el, dar pentru minea nu știam să mă rog, eu fiind o persoană credincioasă. Apoi, am avut câteva declicuri, înainte să pornesc să schimb ceva. Rulam doar furie și suferință. Acestea vin la pachet și cu orgoliu, victimizare și plânsul de milă", a mai mărturisic designerul.

"Într-o zi, fetița mea cea mare a venit acasă de la școală. Mi-a spus că are o învățătoare nouă, căreia îi murise soțul de doi ani. Fetiția mi-a spus că i se face frică atunci când se uită la ea. Mi-a spus că arată ca o fantomă și că ea nu-și dorește ca eu să rămân așa.

Cred că a fost pentru prima dată când cineva m-a pus față în față cu mine. Eram o fantomă. Cumva, eu consideram că eram bine. Că aveam o lumină liniștită. Că trebuie să merg mai departe. Că timpul le rezolvă pe toate, fără să mă uit la conținut. Rana este locul prin care lumina pătrunde în tine. Cred că asta am făcut, m-am întors la conținut.

A trebuit să mă reinventez din rădăcini. De ce? Nu ca să aflu sau să devin cineva nou, ci să-mi reamintesc despre cine eram. Aș spune că m-am întors la valorile și principiile mele de viață, pe care le-am considerat deaspura tuturor durerilor acestor lumi.

M-am întors la iubire, generozitate, creație. M-am întors la feminitate. Feminitate neînsemnând să port rochii sau tocuri, ci la afectivitate, la bunătate. Toate aceste valori fac parte dintr-o înțelepciune care ne vindecă. Cât timp am încercat să port măști și să joc roluri, nu mi-a ieșit. În permanență ai un gol interior, pe care nu știi cum să-l umpli și de ce este acolo. Aparent ești bine.

Părintele mă înțelege și susține, chiar și atunci când nu vorbim. Ce admir la relația pe care o am cu dânsul este faptul că îmi acceptă forma mea de credință și ritmul meu. Pentru mine, spiritualitatea nu înseamnă să merg la biserică duminică de duminică. Eu știu acum despre natura mea. Sunt o femeie fireasă, naturală și sinceră și către asta mă îndrept de fiecare dată atunci când rătăcesc. Mă întorc la valorile mele ca la un colac de salvare pe vreme rea. Mai ales pe vreme rea.

Un sistem de valori bine definit este o rețetă de succes pentru orice ai vrea să faci, inclusiv în brand-ul meu. Părintele îmi respectă acest ritm. Nici nu este nevoie să comunicăm de multe ori. De multe ori îi trimit un scurt mesaj și știe că am nevoie de susținere", a mai povestit creatoarea de modă.

Atunci când vine necazul să știți că Dumnezeu își asumă rolul de vinovatul de serviciu. Ne lasă să ne zbatem. El o face pentru că este sigur că tot la El ne vom întoarce. Dumnezeu se comportă cu noi ca un părinte bun, care atunci când ne spune ceva ce nu ne-ar conveni, ne lasă să ne învârtim în jurul casei, să bombănim pentru că știe că tot pe ușa casei vom intra. Seara, tot El ne va mângâia și întreba dacă mai suntem supărați pe El.

Duhovnicia trebuie să lucreze cu materialul clientului. Să pornești pe ușa pe care el ți-o deschide. Duhovnicia nu se întâmplă în trecut sau în viitor, ci astăzi. Și trecutul și viitorul se adună astăzi. A fi duhovnic înseamnă să fii omul momentului. Momentul în care omul are nevoie de duhovnic există. Trebuie să ai convingerea și tu ca duhovnic și fiul duhovnicesc.

"Duhovnicia este o taină. Eu sunt creația unui mare duhovnic. Mi-a fost duhovnic părintele Arsenie Papacioc timp de 35 de ani. De la părintele am învățat că un om care iese din apă, cel care l-a scos îl mai ceartă că este ud? Nu! Ci trebuie să-l ia și să-l mângâie.

I-am propus Otiliei niște rețete pe care eu le-am folosit. De exemplu, pentru ca eu să-mi resetez organismul, am înțeles că pot interveni celular și am vrut să văd dacă se poate. Mi-am propus să-mi găsesc o rețetă personală. O rețetă de resetare. Și am găsit.

Atunci când eram mic, îmi plăceau poveștile pe vinil și ascultam Sarea în bucate, Grăuceanu, Păcală. M-am gândit că dacă aș avea în urechi aceste povești, pe care le-am găsit pe internet, și voi avea conștiința că în momentul în care le ascult, sunt cel care le-a ascultat prima dată, la 6- 7 ani, eram convins că tot orgnansimul și organele interne, vor fi la vârsta pe care o aveam când ascultam acele povești prima dată.

După 20 de ani de diabet am scăpat de insulină. Tocmai prin convingerea că acele povești m-au adus celular și genetic la vârsta la care organismul meu nu avea nevoie de așa ceva. Din aceste constatări ale mele i-am mărturisit și Otiliei. Cumva, să-și găsească și ea o personalizare a acestei rețete.

Trăim într-o lume în care dacă suntem atenți la modelul pe care îl vedem, știm că acel model nu trebuie copiat 1 la 1, ci să copiem doar mentalitatea. Starea de pace și liniștea nu se referă doar la pacea personală, ci și la ceea ce poți să transmiți celorlalți.", a mai spus părintele Marius Moşteanu.