10 morți și 32 de răniți după un incendiu puternic într-un hotel dintr-o stațiune din Turcia. De frică, unii turiști au sărit pe geam

Cel puțin 10 oameni au murit și alți 32 au ajuns la spital cu răni după un incendiu puternic care a izbucnit marți la un hotel dintr-o stațiune de schi din nord-vestul Turciei, scrie AP.

Incendiul a izbucnit în timpul nopții la restaurantul hotelului din statiunea Kartalkaya din provincia Bolu, a declarat ministrul de Interne Ali Yerlikaya.

