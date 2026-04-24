12 ofițeri ai FSB rus au fost uciși într-un atac cu drone asupra unui post de comandă în Donețk, susține armata ucraineană

1 minut de citit Publicat la 07:25 24 Apr 2026 Modificat la 07:25 24 Apr 2026

Doisprezece ofițeri ai FSB-ului rus au fost uciși într-un atac cu drone asupra unui post de comandă din Donețk, potrivit armatei ucrainene, scrie Ziarul de Gardă

În 22 aprilie, dronele ucrainene au lovit un post de comandă al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) în orașul Donețk, iar 12 ofițeri au fost uciși și 15 au fost răniți, a declarat pe Telegram comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Madiar” Brovdi.

Potrivit Kyiv Independent, o serie de explozii a zguduit Donețk în jurul orei 8 dimineața, ora locală, pe 22 aprilie, iar pe rețelele sociale au început să circule videoclipuri care arătau ceea ce părea a fi drone ucrainene lovind o clădire cu mai multe etaje.

Forțele ucrainene au folosit drone fabricate de compania ucraineană de apărare Fire Point și proiectate pentru lovituri la distanță medie, cu o sarcină utilă de 60 până la 100 de kilograme, a spus Brovdi.

Operațiunea, în cadrul căreia operatorii au efectuat „opt lovituri de precizie asupra țintei”, a fost condusă de Forțele de Sisteme Fără Pilot împreună cu luptători din Corpul 1 al Gărzii Naționale Ucrainene „Azov”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Brovdi, postul de comandă care a fost lovit era responsabil de operațiuni de sabotaj, construirea de rețele de informații, recrutare, efectuarea de atacuri teroriste și incendieri, precum și coordonarea forțelor ruse.

Kievul a vizat constant infrastructura militară rusă din teritoriile ocupate, precum și instalațiile petroliere și industriale care susțin efortul de război al Moscovei.

Oficialii ucraineni spun că astfel de lovituri au ca scop afectarea logisticii ruse, degradarea apărării aeriene și reducerea aprovizionării disponibile pentru trupele ruse.