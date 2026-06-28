14 morți, după ce un elicopter al gigantului petrolier saudit Saudi Aramco s-a prăbuşit

<1 minut de citit Publicat la 15:33 28 Iun 2026 Modificat la 15:33 28 Iun 2026

14 morți, după ce un elicopter al gigantului petrolier saudit Saudi Aramco s-a prăbuşit. FOTO: Getty Images

14 oameni au murit după ce un elicopter al gigantului petrolier saudit Saudi Aramco s-a prăbuşit, duminică, pe coasta de est a ţării, scrie Reuters.

Elicopterul s-a prăbușit la Ras Tanura, pe coasta de est a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz.

În accident și-au pierdut viața 14 cetățeni saudiți, a relatat agenția oficială de presă a statului.

Deocamdată nu se știe cauza prăbușirii elicopterului.

Aramco reluase vineri încărcarea țițeiului în terminalul său de la Ras Tanura, din Golful Persic, după ce operațiunile fuseseră suspendate timp de aproape patru luni.