400 de nave sunt în continuare blocate în Golful Persic la şase luni de la izbucnirea războiului din Iran

1 minut de citit Publicat la 16:10 29 Aug 2026 Modificat la 16:10 29 Aug 2026

Strâmtoarea Ormuz stă în centrul disputei dintre SUA şi Iran. Până la izbucnirea conflictului, culoarul era liber pentru navigaţie. sursa foto: Getty

Aproape 400 de nave sunt încă prinse în Golf, la jumătate de an după declanşarea războiului din Iran. Mii de marinari din zonă se confruntă cu pericole tot mai mari, atrage atenţia Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), potrivit dpa, notează Agerpres.

Unele echipaje au reuşit să iasă din regiune. Multe altele, nu.

„În timp ce unele nave şi echipajele lor au reuşit să plece (din Golf), până la 400 de nave pe care se află în jur de 6.000 de marinari nu au putut să plece în siguranţă de la începerea conflictului”, a transmis secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez, într-un comunicat publicat vineri.

Organizaţia a documentat 70 de atacuri împotriva unor nave internaţionale în Golf, în zona Strâmtorii Ormuz şi în apropierea acesteia, de la începutul războiului, la sfârşitul lunii februarie. Bilanţul: 19 marinari morţi.

Înrăutăţirea securităţii pe mare, în Golf şi în restul lumii, loveşte pe toată lumea, spune Dominguez.

„Dar este în mod special îngrijorător pentru miile de marinari nevinovaţi afectaţi”, a adăugat el.

Strâmtoarea Ormuz stă în centrul disputei dintre SUA şi Iran. Până la izbucnirea conflictului, culoarul era liber pentru navigaţie.

La şase luni de la primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, negocierile bat pasul pe loc. Teheranul cere concesii Washingtonului, iar preşedintele Donald Trump mizează pe un „război economic” ca să strângă şurubul conducerii iraniene.

Pe de o parte, armata iraniană încearcă să constrângă companiile de transport maritim prin ameninţări şi atacuri. Pe de alta, forţele navale americane ţin sub blocadă porturile iraniene, ca să sece sursele de finanţare ale Teheranului.

Datele CENTCOM, comandamentul american responsabil de regiune, arată amploarea operaţiunii: 82 de nave comerciale redirecţionate, trei scoase din uz şi două abordate în timpul blocadei.

Trump a afirmat de curând că strâmtoarea este complet deminată, aflată „100%” sub control american şi total deschisă. Un analist israelian pune însă la îndoială această versiune.

„Faptul că Trump spune că strâmtoarea este deschisă nu face ca ea să fie deschisă. Deplasarea petrolierelor noaptea, cu transponderele oprite şi sub protecţia militară a SUA, nu este acelaşi lucru cu a controla strâmtoarea sau a restabili statu quo-ul de dinainte de război”, a scris expertul în informaţii şi securitate naţională Danny Citrinowicz într-o postare pe X.