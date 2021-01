5 oameni au murit în incendiul produs la Serum Institute of India, cel mai mare producător mondial de vaccinuri

Potrivit presei locale, incendiul s-a produs, joi după masă, la ora 14.45, în complexul Manjari, la etajul patru și al cincilea al clădirii SEZ 3, un sit în construcţie din incinta Serum Institute, oraşul Prune, India.

Incendiul a fost raportat în parcul biotehnologic al institutului. Un total de 15 mașini de pompieri și ambulanțe au ajuns în scurt timp la fața locului.

Televiziunea locală a transmis imagini cu un nor imens de fum cenuşiu deasupra clădirii Serum Institute, unde sunt produse în prezent milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, Covishield, dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford.

Primarul Pune, Murlidhar Mohol, a declarat că cinci trupuri au fost găsite carbonizate, după ce focul a fost controlat. Cauza incendiului nu este încă stabilită, dar se speculează că lucrările de sudare ar fi putut să declanşeze incendiul, a spus el.

CEO-ul Institutului a dat asigurări, printr-o postare pe Twitter, că producția vaccinului Covieshield, dezvoltat de AstraZeneca, nu este afectată

I would like to reassure all governments & the public that there would be no loss of #COVISHIELD production due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies at @SerumInstIndia. Thank you very much @PuneCityPolice & Fire Department