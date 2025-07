"6 puncte pentru un rus ucis". Cum funcționează schema "Armata dronelor" prin care unitățile ucrainene ajung să câștige premii

Un program inovator introduce un sistem de tip „gamification” în lupta împotriva Rusiei. FOTO: Getty Images

Un program inovator introduce un sistem de tip „gamification” în lupta împotriva Rusiei. Sub denumirea Army of Drones: Bonus (cunoscut și ca „e-points”), programul permite unităților militare ucrainene să câștige puncte pentru fiecare soldat rus ucis, capturat sau echipament distrus. În stilul unui joc video precum Call of Duty sau a unui concurs TV din anii ’70, punctele pot fi convertite în echipamente militare esențiale, scrie BBC.

Imaginile curg neîncetat în fiecare zi: mii de videoclipuri din drone surprind momente dramatice pe linia frontului ucrainean, unde soldații și echipamentele rusești sunt vânați, filmați, înregistrați și evaluați. Acum, aceste date nu mai servesc doar pentru analiză militară, ci și pentru un sistem de recompense menit să maximizeze eficiența și moralul trupelor ucrainene.

„Cu cât ținta este mai strategică și mai valoroasă, cu atât punctajul este mai mare”, arată o declarație a echipei Brave 1, o inițiativă comună între guvern și armata ucraineană.

De exemplu, distrugerea unui sistem rusesc de rachete multiple poate aduce până la 50 de puncte. Un tanc distrus aduce 40 de puncte, iar unul avariat – 20. Capturarea unui soldat, însă, valorează de zece ori mai mult decât uciderea sa, datorită potențialului său de a fi folosit într-un schimb de prizonieri.

„Amazonul războiului”: Puncte pentru echipamente

Aceste puncte pot fi folosite în Brave 1 Market, o platformă descrisă de organizatori ca „Amazonul pentru război”, unde soldații pot naviga printre peste 1.600 de produse – de la drone și componente până la vehicule terestre autonome (UGV-uri) pentru evacuarea răniților. Comenzile sunt achitate ulterior de Ministerul Apărării.

„Este o formă de motivare, dar și o metodă de a gestiona eficient resursele limitate”, spune Mykhailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformării digitale și arhitectul programului.

Fedorov adaugă că 90–95% dintre unitățile combatante folosesc deja sistemul, care nu doar motivează, ci și furnizează informații tactice esențiale. În biroul său din Kyiv, un ecran imens arată în timp real zeci de fluxuri video din drone, oferind o imagine de ansamblu a războiului aerian dus de Ucraina.

Recompense și realitate dură pe front

Pentru unele unități, sistemul e un plus binevenit. Volodymyr, soldat în Brigada 108 de Apărare Teritorială, spune că sistemul ajută la compensarea pierderilor de drone și resurse:

„Este o metodă de a recupera ceea ce pierdem… în timp ce provocăm pierderi inamicului cât mai eficient posibil.”

Un alt soldat, cu indicativul Jack, din Brigada 22 Mecanizată, confirmă utilitatea schemei: „Băieții sunt epuizați, nimic nu-i mai motivează. Dar sistemul acesta ajută. Primesc drone și sunt recompensați. E o motivație decentă.”

Dar nu toți sunt convinși. Snake, un alt combatant, susține că punctele nu vor opri oamenii să dezerteze. Iar Dymytro, un alt soldat ucrainean, critică moralitatea întregului concept: „Este doar rezultatul obiceiului nostru mental strâmb de a transforma totul în profit – chiar și moartea noastră blestemată.”

La Kyiv, analiștii militari urmăresc atent fiecare clip video pentru a verifica impactul și a aloca punctajul corect – fie că e vorba de un tanc distrus, o piesă de artilerie ascunsă sau un soldat capturat.

„Cel mai greu este cu artileria – rușii sunt foarte buni la camuflaj și tranșee”, explică Volodia, un membru al echipei de analiză.

Pe măsură ce tacticile rusești evoluează, la fel se schimbă și sistemul de punctaj. În prezent, valoarea unui soldat inamic ucis a crescut de la 2 la 6 puncte, mai ales din cauza noilor tactici de infiltrare pe motociclete sau pe jos.

Programul „e-points” reflectă modul în care Ucraina încearcă să compenseze inferioritatea numerică prin inovație și adaptabilitate. Criticat de unii pentru cinism, lăudat de alții pentru eficiență, sistemul rămâne o dovadă a modului neconvențional în care Ucraina luptă pentru supraviețuire.

„Aceasta este realitatea războiului: dură, rece, dar necesară”, spune Fedorov. „Și facem tot ce putem pentru a o câștiga.”