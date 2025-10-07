A câștigat un Nobel, dar a fost ultimul care a aflat. Omul de știință era în drumeție cu telefonul închis: „Nu mi-a trecut prin cap”

Ramsdell împarte prestigiosul premiu Nobel din 2025 cu Mary Brunkow de la Institute for Systems Biology din Seattle și Shimon Sakaguchi de la Universitatea din Osaka, Japonia. Foto: Profimedia Images

Hotărât să se deconecteze de la rețelele sociale, omul de știință Fred Ramsdell, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, a plecat într-o drumeție și și-a lăsat telefonul închis în mașină. Țipătul brusc al soției lui l-a speriat teribil. A crezut că partenera lui a văzut un urs grizzly, când, de fapt, a cedat tentației, și-a pornit telefonul și așa a aflat că soțul ei a câștigat un premiu Nobel. Comitetul Premiilor prestigioase nu reușise să-l contacteze pe imunolog ca să-i dea vestea, așa că a fost ultimul care a aflat, relatează The Guardian.

„Erau încă în sălbăticie și sunt foarte mulți urși grizzly acolo așa că a fost destul de îngrijorat când soția lui a țipat. Din fericire, a fost premiul Nobel. A fost foarte fericit și entuziasmat și a spus că nu se aștepta deloc”, a povestit Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel.

„Nici nu mi-a trecut prin cap”

Ramsdell și soția lui, Laura O’Neill, terminaseră drumeția și voiau să se întoarcă la hotel, când s-au oprit să repare ceva la mașină. Atunci, soția omului de știință nu a mai rezistat și și-a deschis telefonul, moment în care a văzut zecile de mesaje de felicitare pentru reușita lui Ramsdell.

Mai târziu, într-un interviu telefonic cu New York Times din hotelul său din Montana, Ramsdell a spus că „în mod cert” nu se aștepta să câștige premiul Nobel.

Cuplul a plecat într-o vacanță de trei săptămâni și plănuiesc să traverseze mai multe lanțuri muntoase din Idaho, Wyoming și Montana.

„Nici nu mi-a trecut prin cap”, a spus omul de știință.

Ramsdell împarte prestigiosul premiu Nobel din 2025 cu Mary Brunkow de la Institute for Systems Biology din Seattle și Shimon Sakaguchi de la Universitatea din Osaka, Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar. Cei trei vor primi un premiu în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ un milion de euro).

Distincția celebrează o descoperire fundamentală privind celulele T, un element esențial al sistemului imunitar. Celulele T sunt un tip de globule albe, produse în măduva osoasă, care ajută la identificarea microbilor invadatori și la distrugerea celulelor infectate sau canceroase. Ele sunt adesea descrise drept „gardienii de securitate” ai organismului.

În momentul anunțului oficial de luni, Thomas Perlmann, secretarul comitetului Nobel, a dezvăluit că a reușit să ia legătura doar cu Sakaguchi. „Avem numerele lor de telefon, dar probabil le au pe silențios”, a glumit el. Ulterior, Brunkow a fost contactată, însă Ramsdell, în vârstă de 64 de ani, rămânea de negăsit.

Un purtător de cuvânt al laboratorului lui Ramsdell din San Francisco, Sonoma Biotherapeutics, a declarat luni că acesta „își trăiește cea mai bună viață” și se află „în afara rețelei”.

Între timp, Jeffrey Bluestone, prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului, a spus că a încercat să îl contacteze, dar crede că „probabil este plecat în drumeție”.

Premii Nobel cu...peripeții

Comitetul Nobel s-a confruntat și în trecut cu dificultăți similare în a-i contacta pe laureați. Muzicianul Bob Dylan a ignorat mai multe zile premiul Nobel pentru literatură primit în 2016, iar în 2011, unul dintre câștigătorii premiului pentru medicină murise cu câteva zile înainte de anunț.

În 2020, comitetul a întâmpinat probleme asemănătoare și cu laureații premiului Nobel pentru economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat noaptea târziu, la Stanford, acesta l-a închis, astfel că organizatorii au fost nevoiți să sune soția lui.

Cum nici pe colegul său Paul Milgrom nu reușeau să-l contacteze, Wilson a mers personal să-l trezească. Înregistrările camerei de securitate de la locuința lui Milgrom au surprins momentul în care acesta a aflat vestea, reacționând uimit: „Da? Am câștigat? Wow.”