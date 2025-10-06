Doi americani și un japonez au primit Premiul Nobel pentru medicină după ce au descoperit „gardienii” sistemului imunitar

Publicat la 12:47 06 Oct 2025

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină Foto: nobelprize.org

Doi americani și un japonez au primit luni Premiul Nobel pentru medicină în 2025, pentru descoperirile lor fundamentale privind modul în care sistemul imunitar ne protejează de mii de microbi care încearcă zilnic să invadeze organismul uman, scrie CNN.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți prestigiosul premiu „pentru descoperirile fundamentale legate de toleranța imună periferică”, a anunțat Comitetul Nobel în cadrul ceremoniei de la Stockholm, Suedia.

Cei trei laureați au identificat așa-numitele „celule T reglatoare”, care acționează ca niște „gardieni” ai sistemului imunitar și împiedică alte celule imunitare să atace țesuturile proprii ale organismului.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, a explicat Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel.

De la descoperirea celulelor T la explicarea bolilor autoimune

Imunologul japonez Shimon Sakaguchi a descoperit pentru prima dată o nouă clasă de celule T în 1995, demonstrând că sistemul imunitar este mult mai complex decât se credea la acea vreme.

Ulterior, în anii 2000, americanii Mary E. Brunkow și Fred Ramsdell au construit pe baza descoperirii lui Sakaguchi și au explicat de ce o anumită tulpină de șoareci era deosebit de vulnerabilă la bolile autoimune. Ei au descoperit că acești șoareci aveau o mutație într-o genă pe care au numit-o Foxp3. Cercetările lor au arătat că mutațiile echivalentului uman al acestei gene provoacă IPEX, o boală autoimună gravă.

În 2003, Sakaguchi a făcut legătura între descoperirile lor și cercetările sale din anii 1990, demonstrând că gena Foxp3 controlează dezvoltarea celulelor T reglatoare.

Munca celor trei cercetători a deschis un nou domeniu în studiul toleranței imune periferice și a contribuit semnificativ la dezvoltarea de tratamente moderne pentru cancer și boli autoimune, a precizat Comitetul Nobel.

Thomas Perlmann, secretarul comitetului pentru medicină, a declarat că a vorbit cu Sakaguchi – profesor la Universitatea din Osaka – înaintea anunțului oficial, iar acesta „s-a arătat incredibil de recunoscător”. Din cauza diferenței de fus orar dintre Suedia și Statele Unite, Perlmann nu a reușit încă să îi contacteze pe Brunkow și Ramsdell.

Mary E. Brunkow este manager de program la Institute for Systems Biology din Seattle, iar Fred Ramsdell este cofondator al Sonoma Biotherapeutics, o companie de biotehnologie cu sediul în San Francisco.

Anul trecut, premiul a fost acordat oamenilor de știință americani Victor Ambros și Gary Ruvkun pentru descoperirea microARN-ului, o moleculă care reglează funcționarea celulelor.

În 2023, laureații Katalin Karikó și Drew Weissman au fost recompensați pentru munca lor privind dezvoltarea vaccinurilor bazate pe ARN mesager (mRNA), esențiale în lupta împotriva pandemiei de Covid-19.

Premiul Nobel pentru medicină din 2025 este însoțit de o recompensă financiară de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1 milion de dolari).