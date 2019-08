A încercat să evadeze din închisoare apelând la o metodă incredibilă. Traficantul de droguri a fost prins în ultimul moment VIDEO

Un traficant de droguri din Brazilia a încercat să evadeze din închisoare, deghizându-se în fiica sa de19 ani. Acesta a folosit o perucă, o mască de silicon și haine de femeie, care cel mai probabil i-au fost aduse chiar de tânără în timpul unei vizite.

Clauvino da Silv, în vârstă de 42 de ani, mai avea de ispășit 73 de ani și 10 luni din pedepsa primită. Fata lui a intrat să îl viziteze, iar la ieșite autoritățiile au observat că tânăra arăta anormal, așa că au făcut verificări și au descoperit că, de fapt, era prizonierul deghizat, care spera să iasă în libertate.

Fata este acum acuzată de complicitate, iar Clauvino va fi mutat într-o închisoare de maximă securitate.

