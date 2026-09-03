A murit Cassandra Wilson, celebra cântăreață americană de jazz. Artista era laureată a două premii Grammy

<1 minut de citit Publicat la 11:40 03 Sep 2026 Modificat la 11:40 03 Sep 2026

Cassandra Wilson era cunoscută în întreaga lume / sursă foto: Getty Images

Celebra cântăreaţă americană de jazz Cassandra Wilson, laureată a premiilor Grammy, a decedat miercuri la vârsta de 70 de ani în oraşul său natal, Jackson, din statul Mississippi (sud), a anunţat agentul ei într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Cassandra Wilson s-a stins din viaţă în pace, la domiciliul său, înconjurată de familie, de prietenii apropiaţi şi de managerul său", a precizat acesta din urmă, Robert Torre, într-o declaraţie adresată presei, în care a adus un omagiu unei "artiste de jazz legendare".

Cauza decesului nu a fost făcută publică, iar agentul a solicitat respectarea intimităţii familiei.

Cântăreaţă, compozitoare şi producătoare, Cassandra Wilson era cunoscută în întreaga lume, fiind renumită pentru timbrul său grav şi expresiv de contralto.

De-a lungul carierei sale de aproximativ 30 de ani, care a inclus colaborări inclusiv cu Steve Coleman şi Wynton Marsalis, cântăreaţa a fost recompensată de două ori la Premiile Grammy.

În 1997, a primit premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz pentru piesa "New Moon Daughter".

Doisprezece ani mai târziu, i-a fost acordat premiul Grammy pentru cel mai bun album, "Loverly".