A plătit cu propria-i viață pentru a-și salva sora mai mică de sub dărâmături. Imagini impresionante după un bombardament

O copilă de doar cinci ani a încercat să-și salveze sora mai mică dintre dărâmăturile unei clădiri bombardate în Siria. Micuța a fost surprinsă de un fotograf.

Fetița o prinsese pe sora ei mai mică de tricou și încerca să o tragă de sub ruine, în timp ce tatăl lor încerca disperat să ajungă la ele.

Cele două micuțe și tată lor au fost prinse în bombardamentele unui raid aerian al trupelor guvernamentale. Incidentul s-a petrecut miercuri în Ariha, Idlib.

Clădirea s-a prăbușit la scurt timp peste cele două fete, de cinci ani, respectiv șapte luni. Au ajuns cu răni grave la spital. Fata de cinci ani nu a reușit să supraviețuiască, iar sora ei a ajuns la terapie intensivă, potrivit BBC News.

Nici mama fetelor nu a supraviețuit, însă tatăl lor e în afara oricărui pericol.

Circa 20 de civili au murit în urma bombardamentului.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



? 24/07/2019



? Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo