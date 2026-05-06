"A trebuit să luptăm împotriva unui alt tip de mafie”, spune Peter Magyar înainte de întâlnirea cu Meloni

Lipsa de informații a dus la speculații cu privire la ce ar putea discuta Magyar și Meloni. Foto: Getty Images

Prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, se va întâlni joi cu premierul italian Giorgia Meloni, a anunțat guvernul de la Roma într-un comunicat, fără a oferit alte detalii despre subiectele discuției celor doi lideri, potrivit Euronews.

Magyar a declarat înainte de întâlnirea cu Meloni că „a trebuit să luptăm împotriva unui alt tip de mafie în Ungaria”, cu referire la guvernarea coruptă a lui Viktor Orban.

Lipsa de informații a dus la speculații cu privire la ce ar putea discuta Magyar și Meloni și cum ar putea arăta diferit relațiile dintre Budapesta și Roma după 16 ani de guvernare sub fostul premier Viktor Orbán.

Orbán și Meloni, ambii de dreapta politică, erau aliați, deși Italia nu a avut același grad de cooperare strânsă cu Ungaria ca și cu Slovacia condusă de Robert Fico sau Polonia sub fostul premier Mateusz Morawiecki.

Deși atât Meloni, cât și Orbán erau uniți în lupta împotriva imigrației și sunt figuri cheie în tabăra iliberală, de dreapta, premierul Italiei are o abordare mult mai pragmatică și mai puțin conflictuală față de Uniunea Europeană decât Orbán.

Fidesz, partidul lui Orbán, este membru al grupului Patrioți pentru Europa, în timp ce Frații Italiei, ai lui Meloni, sunt forța dominantă în cadrul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Fidesz a încercat să se alăture acestui grup de partid în 2024, dar a existat opoziție din partea mai multor lideri, inclusiv a lui Meloni, iar maghiarii au abandonat în cele din urmă ideea.

Noul partid de guvernământ al Ungariei, Tisza, este membru al unui al treilea grup în Parlamentul European, Partidul Popular European.

Cu toate acestea, pare posibil ca Meloni să poată stabili, de asemenea, o relație de lucru cu maghiarii.

În ultimele săptămâni, mai mulți dintre aliații lui Orbán și-au exprimat deschiderea față de colaborarea cu noul guvern ungar, președintele american Donald Trump declarând că îl consideră pe Magyar un om bun și că va face o treabă bună.

Magyar a părăsit marți Ungaria spre Italia pentru a participa la Festivalul de Film Riviera. La festivalul din Sestri Levante a fost proiectat filmul documentar Vânt de primăvară - Trezirea, care descrie ascensiunea viitorului prim-ministru.

Magyar a atribuit acestui film meritul pentru că a câștigat alegerile parlamentare, spunând că a fost văzut online de milioane de oameni, care au fost ajutați să „mă cunoască” în ciuda propagandei de stat.

„Vânt de primăvară - Trezirea”, regizat de Tamas Yvan Topolanszky, relatează campania de doi ani care a dus la victoria zdrobitoare a partidului lui Magyar la alegerile parlamentare de la începutul lunii aprilie, care l-au forțat pe Viktor Orbán să demisioneze după 16 ani la putere.

Înainte de film, alegătorii „nu au avut șansa să ne cunoască obiectivele... la fel ca și copiii mei, care urmăreau propaganda, nu au avut șansa să întâlnească adevărul”, a declarat Magyar jurnaliștilor la Festivalul Internațional de Film Riviera din orașul italian Sestri Levante.