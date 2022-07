Atac cu cuțitul în spital. Poliția a deschis focul asupra agresorului, la Shanghai | Al doilea atac după ridicarea lockdown-ului

Este al doilea astfel de incident după ridicarea lockdown-ului în metropola chineză, la începutul lunii iunie, relatează presa internațională.

Polițiștii s-au deplasat la spital, sâmbătă dimineață, după mai multe apeluri privind un atac în desfășurare.

Înregistrările video postate pe rețelele sociale surprind haosul creat în urma agresiunii: vizitatorii trec pe sub turnicheţi pentru a ieși din spital iar medicii fug alături de pacienți, unii dintre ei în scaune cu rotile sau pe paturi mobile.

O lungă dură de sânge poate fi văzută pe suprafața de marmură de la un nivel al spitalului, într-unul dintre clipuri.

Atacatorul, înarmat cu un cuțit, a fost depistat la etajul al șaptelea al unei secții medicale.

Când bărbatul a amenințat că le va face rău ostaticilor, poliția a deschis focul, reușind să-l imobilizeze.

El a fost arestat.

După incident, spitalul Ruijin a fost izolat şi toate programările au fost anulate

Spitalele sunt o mare problemă pentru mulți cetățeni din China, care se confruntă cu neajunsuri precum specula cu bilete de programare, cozile imense la cabinetele doctorilor şi corupția care crește costurile asistenței medicale.

Cazurile de pacienți care îi agresează pe doctori sunt, de asemenea, comune.

Shanghai Daily: "A man has been shot and caught by Shanghai police after he was alleged to hold people hostage and injure 4 people in a stabbing spree in Ruijin Hospital, one of Shanghai's largest hospitals.



The injuries are not life-threatening, police said." pic.twitter.com/4Z4aqs4K4t