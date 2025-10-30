Accident aviatic în Anglia. Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare: un mort şi trei supravieţuitori

Elicopterul decolase de pe aeroportul Gamston, aflat în comitatul Nottinghamshire. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un elicopter s-a prăbuşit joi în nordul Angliei, la scurt timp de la decolare. În urma accidentului aviatic un om a murit, iar alţi trei au fost răniţi. Printre victime se află un copil de 10 ani şi o femeie în vârstă de 58 de ani, a relatat BBC. Pilotul a supravieţuit şi el după impactul violent, iar poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle cauzele producerii acestei tragedii.

Scene dramatice au avut loc în Bentley, o suburbie a orăşelului Doncaster din Anglia. Un bărbat de 70 de ani şi-a pierdut viaţa după ce un elicopter s-a prăbuşit pe un câmp, la câţiva metri de case locuite. Poliția din comitatul South Yorkshire a declarat că victima suferise răni grave în urma accidentui aviatic și a fost declarat mort la fața locului, au scris jurnaliştii de la The Independent. Familia lui este la curent și este sprijinită de autorităţi.

Pilotul, un bărbat de 41 de ani, a suferit răni ușoare, la fel ca o femeie de 58 de ani și un băiat de 10 ani, au precizat oficiali din cadrul Poliţiei din South Yorkshire.

Un martor care locuiește în apropierea tragediei aviatice a povestit pentru publicaţia Yorkshire Live: "A ratat casa noastră la limită! Locuim în capătul străzii, lângă calea ferată. Am vorbit cu câțiva vecini. Nu cred că cineva a văzut efectiv momentul prăbușirii, dar, la început, am crezut cu toții că a fost un accident feroviar, când am văzut toate serviciile de urgență trecând în viteză".

Jurnaliştii de la The Independent au mai scris că inspectorul-șef detectiv Gary Magnay, comandant operațional, a declarat după producerea accidentului aviatic: "Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai bărbatului care, din păcate, și-a pierdut viața în acest incident tragic".

Elicopterul era un zbor privat care a decolat de pe aeroportul Gamston, comitatul Nottinghamshire, cu puțin timp înainte de prăbușire.



