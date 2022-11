Accident între un taxi şi un tanc pe o stradă din Doneţk: "Urmărire de 5 stele în GTA"

Clipul video a fostat pe Twitter, astăzi, iar pe imagini se poate observa un autoturism distrus, iar la o distanţă de câţiva metri un tanc rusesc.

"Ce naiba? Tipii n-au văzut un tanc. Cretinii n-au văzut tancul! Cum se poate așa ceva? Taxiuri nenorocite, nicio surpriză", se aude pe filmare.

Totuşi, nu este clar dacă accidentul a avut loc în oraşul Doneţk sau într-o altă localitate din regiune.

Clipul video a fost comentat de zeci de oameni: "Tancul - 1. Taxi - 0", "GTA Donețk. Arată ca scenariul unei urmăriri de 5 stele".

In occupied Donetsk, a taxi had a collision with a tank. pic.twitter.com/D1VFd3fNhJ