Acesta este cel mai bun oraș de locuit din lume

Foto: pixabay.com

Viena a fost desemnată, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oraş pentru locuit din lume.



Capitala austriacă şi-a confirmat poziţia după ce a fost desemnată în 2018 oraşul cel mai „locuibil” din lume în clasamentul anual realizat de The Economist's Intelligence Unit, care clasifică 140 de oraşe din toată lumea în baza unor criterii precum stabilitatea, cultura, mediul educaţia şi infrastructura.



Infrastructura Vienei, calitatea aerului, ofertele sale culturale, educaţionale şi medicale sunt perfecte, într-un context de stabilitate de invidiat, afirmă autorii raportului.



Pentru al doilea an consecutiv, Viena a obţinut 99,1 puncte procentuale, devansând Melbourne (98,4), care s-a aflat ani de zile în fruntea clasamentului, şi Sydney (98,1).