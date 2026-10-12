„Acolo ne așteptăm la un viitor conflict”. Emisarul lui Trump la NATO cere pregătirea infrastructurii militare din Europa de Est

NATO trebuie să își modernizeze infrastructura militară pentru a putea muta trupe și echipamente din vestul în estul Europei, „unde ne-am aștepta să aibă loc un eventual conflict viitor”, a declarat, luni, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, relatează Politico. El a cerut modernizarea bazelor și infrastructurii militare ale NATO pentru a permite mutarea forțelor spre est, în timp ce Statele Unite își reevaluează prezența militară în Europa.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri la Forumul de Securitate de la Varșovia, în timp ce SUA își reevaluează prezența militară pe continent. Whitaker a precizat că Europa ocupă locul al patrulea în clasamentul priorităților strategice ale guvernului american, după securitatea teritoriului american, emisfera vestică și regiunea Pacificului.

El a vorbit de bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa drept domenii care necesită atenție în cadrul actualei evaluări a amplasării forțelor și bazelor militare americane.

Whitaker a vorbit și de importanța mobilității militare și a „mutării echipamentelor din vest spre est”, făcând referire la discuțiile purtate cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialii europeni avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

Whitaker nu a anunțat nicio decizie privind mutarea sau retragerea forțelor americane. El a precizat, însă, că guvernul american își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare.

„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în general, cu dificultăți atunci când și-au asumat angajamente peste capacitățile lor”, a spus Whitaker, adăugând că Donald Trump dorește ca aliații să devină „capabili, nu dependenți”. „Statele Unite nu se retrag. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a declarat el.

Whitaker a criticat și țările care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile pentru apărare.

El a spus că le-a transmis recent un „mesaj foarte ferm” liderilor politici din Cehia. Cheltuielile pentru apărare ale țării sunt estimate anul acesta la aproximativ 1,8% din PIB, sub pragul actual de 2% stabilit de NATO.

Guvernele europene trebuie să continue să își consolideze forțele armate, a susținut Whitaker, avertizând că Europa încă nu dispune de multe dintre capacitățile militare necesare pentru a se apăra.

La rândul său, Kubilius a vorbit de necesitatea reducerii dependenței militare a Europei de SUA, evidențiind eforturile UE de a-și dezvolta propriile sisteme de apărare împotriva dronelor, comunicații prin satelit și capacități de supraveghere.

Marcin Przydacz, consilier al președintelui Poloniei, care a participat și el la dezbatere, le-a cerut aliaților din Europa de Vest să accelereze creșterea cheltuielilor pentru apărare, precizând și că NATO, nu UE, trebuie să rămână responsabilă pentru apărarea colectivă a Europei.