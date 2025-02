Acordul privind mineralele rare din Ucraina „schimbă regulile jocului”. Senator american: „Va fi un coșmar pentru Putin”

Președintele ucrainean le-ar fi spus congresmenilor SUA că administrația Trump i-ar fi cerut să semneze documentul prin care cedează controlul asupra a 50% din resursele minerale ale țării. FOTO: X@ZelenskyyUa

Un posibil acord între SUA și Ucraina privind mineralele rare va fi un „punct de cotitură” în intensificarea sprijinului administrației Trump pentru Ucraina, a declarat, sâmbătă, senatorul republican Lindsey Graham.

Kievul și Washingtonul negociază un acord care ar permite Statelor Unite să exploateze minerale critice, inclusiv pământuri rare, esențiale pentru numeroase dispozitive de uz zilnic, tehnologie avansată și echipamente militare, notează Euronews.

Președintele american Donald Trump a sugerat la începutul acestei săptămâni că acest acord este o condiție esențială pentru ca Ucraina să beneficieze în continuare de sprijin militar din partea SUA.

„Dacă acordul privind mineralele se concretizează, va fi un coșmar pentru Putin, pentru că vom avea ceva de apărat, lucru pe care nu l-am avut înainte. Stau pe o avere de trilioane de dolari în minerale, de care putem beneficia cu toții”, a declarat Lindsey Graham la Conferința de Securitate de la Munchen.

Graham a subliniat că acest acord este un „punct de cotitură”, deoarece „președintele Trump va putea spune americanilor că Ucraina nu este o povară, ci un avantaj”.

„Așa că mai bine susțineți acest acord privind mineralele”, a concluzionat senatorul republican.

Între timp, Lindsey Graham a declarat la conferință că Senatul SUA sprijină ferm rolul Americii în NATO și apartenența sa la alianță, în ciuda unor declarații mai rezervate făcute de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, care a spus că securitatea Europei nu mai este o prioritate principală pentru SUA.

„Senatul american este ferm de partea NATO”, a afirmat Graham.

El a recunoscut existența unei mișcări izolaționiste în Partidul Republican, dar a subliniat că aceasta „a existat încă de la fondarea NATO și am știut mereu cum să o gestionăm”.

„Avem nevoie de NATO acum mai mult ca niciodată. Putin nu ar îndrăzni să invadeze o țară membră NATO, pentru că știe că consecințele ar fi prea severe.”

Senatorul Lindsey Graham a declarat că Occidentul ar fi „stupid” dacă nu ar crește substanțial contribuția sa în arme pentru Kiev, subliniind oportunitățile economice pentru producătorii de armament din statul său natal.

„Dacă nu înarmăm Ucraina cât mai mult posibil, ar trebui să ne fie rușine. Au nevoie de mai multe F-16, nu mai puține – și sunt produse în Carolina de Sud. Am fi stupizi să nu construim cea mai letală armată ucraineană posibilă, ca formă de descurajare”, a precizat senatorul.

Graham a afirmat că Occidentul a învățat lecții dure din eșecul guvernelor occidentale de a reacționa cu fermitate la prima invazie a lui Putin în 2014, de teamă să nu-l „provoace” și mai mult.

„Am greșit în 2014. Ar fi trebuit să ne integrăm economic cu Ucraina pentru a le oferi speranță, dar nu am făcut-o, pentru că nu am vrut să-l provocăm pe Putin. Ar fi trebuit să construim o armată ucraineană puternică, care să fie mai greu de invadat, dar nu am făcut-o, pentru că nu am vrut să-l provocăm pe Putin. Și nu i-am spus niciodată lui Putin ce se va întâmpla dacă o va face din nou, pentru că nu am vrut să ne confruntăm cu ideea de a-l provoca”, a explicat senatorul american

În încheiere, senatorul a transmis un mesaj clar: „Nu vă faceți griji că îl provocați pe Putin. Faceți-vă griji că nu îl opriți.”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a refuzat să semneze un acord cu Statele Unite ale Americii cu privire la zăcămintele minerale ucrainene. Președintele a motivat că un astfel de acord, în acest stadiu, ”nu ar proteja” Ucraina.