Momentul incredibil în care un șofer din Oradea zboară cu mașina peste un sens giratoriu și deasupra altor două mașini

Imagini incredibile au fost surprinse la Oradea! O mașină a sărit peste un sens giratoriu și peste alte două autoturisme. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.
Imaginile surprind momentul în care autoturismul pătrunde în intersecție cu o viteză mult peste limita legală.
Autoturismul trece direct prin sensul giratoriu fără nicio reacție și plonjează la câțiva metri deasupra altor două mașini care urmau să intre în rond.
Într-un final, șoferul a ajuns în curtea unei benzinării și a rămas blocat în mașină, fiind nevoie de intervența salvatorilor.
În mod surprinzător, șoferul, un bărbat de 55 de ani s-a ales doar cu câteva răni ușoare. Potrivit polițiștilor, el a suferit o criză de diabet și a ajuns în imposibilitatea de a mai reacționa la volan.
Testările polițiștilor au dovedit faptul că șoferul nu consumase băuturi alcoolice și nici droguri.