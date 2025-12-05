Momentul incredibil în care un șofer din Oradea zboară cu mașina peste un sens giratoriu și deasupra altor două mașini

<1 minut de citit Publicat la 09:02 05 Dec 2025 Modificat la 09:03 05 Dec 2025

Accidentul de la Oradea a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Imagini incredibile au fost surprinse la Oradea! O mașină a sărit peste un sens giratoriu și peste alte două autoturisme. Accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

Imaginile surprind momentul în care autoturismul pătrunde în intersecție cu o viteză mult peste limita legală.

Autoturismul trece direct prin sensul giratoriu fără nicio reacție și plonjează la câțiva metri deasupra altor două mașini care urmau să intre în rond.

Într-un final, șoferul a ajuns în curtea unei benzinării și a rămas blocat în mașină, fiind nevoie de intervența salvatorilor.

În mod surprinzător, șoferul, un bărbat de 55 de ani s-a ales doar cu câteva răni ușoare. Potrivit polițiștilor, el a suferit o criză de diabet și a ajuns în imposibilitatea de a mai reacționa la volan.

Testările polițiștilor au dovedit faptul că șoferul nu consumase băuturi alcoolice și nici droguri.